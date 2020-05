Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenaer Studenten thüringenweit im Corona-Einsatz

Unter den etwa 800 Studenten, die während der Corona-Pandemie als zusätzliche freiwillige Helfer am Universitätsklinikum Jena arbeiten, sind auch Studierende des Fachbereichs Gesundheit und Pflege der Ernst-Abbe-Hochschule (EAH). Sie waren für etwa vier Wochen in Jena sowie in ihren Ausbildungskliniken thüringenweit im Einsatz. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Nach wie vor im Studierenden-Helferpool des UKJ sind 23 EAH-Studenten des Rettungswesens beziehungsweise der Notfallversorgung sowie der Physiotherapie. Sie unterstützten nicht nur das Klinikum, sondern auch das Gesundheitsamt und weitere Einrichtungen. „Die künftigen Notfallsanitäter Jonas Reimann und Anna Leibeling nehmen in der Vermittlungszentrale der Kassenärztlichen Vereinigung in Weimar Anrufe entgegen und leiten sie an den Fahrdienst, an Bereitschaftspraxen oder die jeweiligen Fachärzte weiter“, teilte die EAH mit. Es sei Aufgabe des medizinischen Personals zu unterscheiden, worum es sich bei dem jeweiligen Anruf handelt – um einen Notfall für den Rettungsdienst, einen Fahrdienst-Einsatz oder um die Zuständigkeit einer Bereitschaftspraxis, erläutert Anna Leibeling. „Geht es um einen medizinischen Notfall für den Rettungsdienst, ist stets fachkundiges Personal vor Ort, das den Einsatz an die jeweilige Rettungsleitstelle abgibt. In diesem Jahr wurden schon über 20.000 Einsätze aufgenommen“, sagt die 23-jährige Eichsfelderin.

Anna Leibeling, der 25-jährige Jonas Reimann aus Sonneberg und ihre Waltersdorfer Kommilitonin Maria Hädrich lernen in diesen Wochen auch die Abläufe beim intensivmedizinischen Bereitschaftsdienst für Reanimation und in der Zentralen Notaufnahme des Klinikums kennen. Die Corona-Krise mache auch vor dem Rettungsdienst nicht halt, sagt Reimann. Gerade hier sei die Gefahr einer Infektion natürlich immer gegeben. „Die Einsatzkräfte begeben sich mit nur wenigen Informationen in eine nahezu unbekannte Einsatzlage“.