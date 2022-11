Jenaer Studierende protestieren gegen das Aus für den Lehrstuhl „Geschlechtergeschichte“

In der Friedrich-Schiller-Universität gibt es Streit wegen der geplanten Streichung des Lehrstuhls für Geschlechtergeschichte. Unser Archivbild entstand 2008 in einer „Nacht der Lichter“, bei der wissenschaftliche Einrichtungen von künstlerischen Licht-Installationen illuminiert wurden.

Jena. Am Mittwoch Kundgebung gegen Abwicklung eines Historiker-Lehrstuhls der Universität

Der Lehrstuhl für Geschlechtergeschichte am Historischen Institut der Friedrich-Schiller-Universität soll gemäß Beschluss des Fakultätsrates der Philosophischen Fakultät gestrichen werden. Eine Gruppe von Jenaer Studierenden ruft für Mittwoch, 13.15 Uhr zu einer Kundgebung am Ernst-Abbe-Platz vor dem Hauptcampus auf, um sich für den Erhalt des Lehrstuhls einzusetzen. Mit der Kundgebung „bringen die Studierende ihre Wut darüber zum Ausdruck, dass der Lehrstuhl in einem undemokratischen Prozess ohne die ausreichende Beteiligung von Studierenden und der Angestellten des Lehrstuhls gestrichen wurde“, heißt es im Aufruf. Eine „nicht demokratisch legitimierte Kommission“, die „mit Nicht-Historiker*innen“ besetzt gewesen sei, habe eine Vorauswahl getroffen, welche Lehrstühle von der Streichung bedroht seien. Die endgültige Entscheidung sei im Fakultätsrat getroffen worden, „Studierende hatten dabei nur eine von 17 Stimmen – das ist unfassbar!“, sagt Anna, Mitorganisatorin der Kundgebung. Bei der Vorauswahl der Kommission sei es nur um ökonomische Effizienz der Lehrstühle gegangen; das starke Interesse an Geschlechtergeschichte bei Studierenden sei ignoriert worden.

„AfD-Forderung nachgegeben“

Zudem sei die Entscheidung kritisch zu sehen vor dem Hintergrund einer 2015 gestellten Anfrage der AfD im Thüringer Landtag, die auf die Diskreditierung der „Gender-Forschung“ an Thüringens Hochschulen gezielt habe. Auch den kürzlich verabschiedeten Antrag „Gendern? Nein Danke?!“ vom 11. November kritisieren die Studierenden scharf. Dieser Antrag sei ein Beispiel für den Rechtsruck in Thüringen, dem es sich entgegenzustellen gelte.

Um ihren Lehrstuhl geht’s: Gisela Mettele (Jahrgang 1959), Professorin für Geschlechtergeschichte. 2025 geht sie in den Ruhestand. Dann sollen die Mittel ihres Ressorts für die Professur „Digital Humanities“ genutzt werden. Foto: Alexander Volkmann

Mit der Streichung des Lehrstuhls gebe die Uni „im Prinzip der Forderung der AfD nach“; das sei ein Angriff auf Vielfalt und Geschlechtergerechtigkeit. „Denn gerade die Geschlechtergeschichte hilft uns, Debatten um Geschlecht historisch einzuordnen und wissenschaftlich aufzuarbeiten“, sagt Lovis, Studierende der Geschichte an der FSU. Lisa Oelmayer als Studentin der Geschichtswissenschaften an der FSU und Mitstreiterin in der Gruppe „Freund:innen der Geschlechtergeschichte“ verwies auf eine gestartete Petition gegen den Fakultätsbeschluss. Nach Lisa Oelmayers Worten hatten Studierende schon am 15. November anlässlich einer Fakultätsratssitzung im Auditorium „Zur Rosen“ ihrem Unmut kundgetan. Mit dem Protest sei erreicht worden, dass der Fakultätsrat das Thema Geschlechtergeschichte für seine Sitzung am 13. Dezember auf die Tagesordnung nahm.

Finanzierung für „Digital Humanities“

Axel Burchardt, Leiter des Bereichs Presse und Information der FSU, sagte auf Anfrage, dass es hier um keine Entscheidung der Universität gehe. „Die Autonomie liegt bei der Fakultät.“ Nach Burchardts Beschreibung ist der Vorgang mit dem Ansinnen der Fakultät verknüpft, eine Juniorprofessur „Digital Humanities“ nach sechs Jahren weiterzuführen. Dieses Lehrangebot nehme eine zukunftsweisende große Rolle bei der „Verknüpfung mit anderen Geisteswissenschaften“ ein, sagte Burchardt. Der Begriff Digital Humanities steht für die Anwendung digitaler Forschungsmethoden in den Geisteswissenschaften. Das Themenspektrum beinhalte die Untersuchung des Informationsverhaltens, Informationssysteme sowie Aspekte musealer Vermittlung und der bildlichen Wissensdarstellung, heißt es in der Eigenwerbung der FSU. Die Weiterführung der Professur sei aber nicht durch zusätzliche Geldmittel gestützt, erläuterte Axel Burchardt. Daher rühre der Blick auf zwei Lehrstühle, deren Leiterinnen in absehbarer Zeit in Rente gehen: Geschlechtergeschichte und Mittellatein. Klar sei, dass „Digital Humanities“ künftig „einen dieser beiden ersetzt“. In der Abwägung „geht es nicht gegen die Historiker“, wie Burchardt sagte. Mittellatein jedoch werde nicht mehr deutschlandweit angeboten. Die Geschlechteraspekte indes würden in vielen anderen Fächern aufgenommen und bearbeitet, „ohne dass das in der Nomination der Professur mit drinsteht“.