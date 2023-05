Jenaer Südbad eröffnet bei 14 Grad Wassertemperatur die Badesaison

Am Montag fand in Jena das Anbaden statt. Mit dabei: Brigitte Kaiser (82) die wahrscheinlichste älteste Gästin an diesem Tag hatte eine Menge Spaß beim Anbaden. Hans-Gerd Schmidt (76) war der erste im Freibad und auch der erste im Wasser

Jena. Das Jenaer Südbad hat am Montag die Badesaison eröffnet. In diesem Jahr gibt es ein paar Änderungen:

Bei strahlenden Sonnenschein, 10 Grad Außentemperatur und 14 Grad im Wasser haben am Montag die ersten Gäste des Jenaer Südbads die Badesaison eröffnet.

Ganz vorne mit dabei war Hans-Gerd Schmidt (76). Er war der erste Badegast des Jenaer Südbads und bekam deswegen von der Geschäftsführerin der Jenaer Bäder, Susan Zetzmann, und dem Betriebsleiter Ulrich Klose einen Blumenstrauß überreicht.

Schmidt will ab sofort wieder jeden Tag seine Bahnen ziehen. Dafür komme er extra mit dem Rad ins Freibad gefahren. Und das, obwohl er Schwimmen lange Zeit gar keine großartige Beachtung schenkte. Erst mit dem Eintritt in die Rente im Jahr 2006 hat er damit begonnen. Damals habe er als Abschiedsgeschenk von seinem Arbeitgeber eine Saisonkarte erhalten. Und das wollte er unbedingt auskosten. Mit der Dauerkarte habe er dann auch angefangen regelmäßig zum Schwimmen zu gehen. Irgendwann habe ihn dann die Sucht einfach gepackt. Deswegen sei er auch dieses Jahr wieder am Tag des großen Anbadens mit dabei.

Das Jenaer Südbad war eines ersten Bäder in Thüringen, das in diesem Jahr die Saison eröffnet, sagt Susan Zetzmann, Geschäftsführerin der Jenaer Bäder. Sie ist froh darüber, dass das Wetter so gut mitgespielt hat. Gleichzeitig ist sie sich aber auch sicher, dass die Stammgäste auch bei Regen den Weg zum Anbaden gefunden hätten. Sie alle würden sich auf die neue Saison freuen. Die könne hoffentlich genauso reibungslos verlaufen, wie die letzte Saison.

Geänderte Öffnungszeiten und mehr Kaufmöglichkeiten

Nur mit ein paar kleinen Änderungen haben die Gäste in dieser Saison zu rechnen. So gebe es geänderte Öffnungszeiten. Im Mai und September habe das Bad von 10 bis 18 Uhr geöffnet. In der Hochsaison, von Juni bis August, von 9 bis 20 Uhr.

Die Öffnungszeiten so anbieten zu können, das hätte schon einiges an Kalkulation bedarf. So hätten die Bäder in diesem Jahr wenig Personal. Fachangestellte für Bäderbetriebe seien Mangelware am Arbeitsmarkt. Auch deswegen bilden die Jenaer Bäder selber aus. Um so glücklicher ist Zetzmann, alles geschafft zu haben.

Preise bleiben gleich

Auch im Bereich der Ticketverkäufe gibt es Neuigkeiten. So kann man sein Ticket nun auch am neuen Automaten oder online erwerben. Der klassische Schalter habe dennoch weiterhin Bestand.

An den Preisen habe sich nichts verändert. Das Ticket zähle zudem als Parkschein, mit dem man den Parkplatz weiterhin kostenlos nutzen dürfte. Für die kommende Saison wünscht sich Zetzmann einen unkomplizierten Verlauf, dass sich das Wetter hält und alle weiterhin viel Spaß am Schwimmen haben.

Eine, die auch viel Spaß hatte, war Brigitte Kaiser. Mit 82 Jahren sei sie höchstwahrscheinlich die älteste Besucherin, die in diesem Jahr beim Anbaden teilnehme. Der Stammgästin schien die frische Wassertemperatur nicht viel auszumachen. Kein Wunder, so habe sie sich doch über den Winter mit kalten Duschen abgehärtet. Sie schwimmt schon seit Ewigkeiten und kommt gerne ins Südbad. Das sei schön abgegrenzt, und mit dem Bademeister gebe es immer einen, der gut aufpasst und ein Auge auf alles hat. Perfekte Voraussetzungen also für eine erfolgreiche Badesaison.