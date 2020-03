Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenaer Supermärkte: Spuckschutz und Sicherheitsdienste

Zum Beispiel bei Kaufland in Jena-Nord sitzen die Mitarbeiter jetzt hinter Plexiglasscheiben. Der so genannte „Spuckschutz“ soll verhindern, dass es zu Tröpfcheninfektionen kommt. Kunden werden gebeten, ihr Geld in ein Körbchen zu legen – oder noch besser mit Karte zu zahlen. Kaufland bittet Kunden überdies, Kinder möglichst nicht mit in den Supermarkt zu bringen. Bei Alleinerziehenden kommt das nicht so gut an.

Bei Lidl in Winzerla begrüßte ein freundlicher Security-Mitarbeiter die Kunden am Eingang. Seine Aufgabe ist es vor allem, gegebenenfalls eine Überfüllung des Marktes zu verhindern und Kunden nur blockweise einzulassen. Samstagnachmittag war das aber nicht nötig. Der Markt war leer wie auch Aldi. Eine Plexiglasscheibe gab es bei Lidl noch nicht. Ein dauergeparkter Einkaufskorb hinter der Kasse hielt Kunden auf Distanz. Weiterer Standard sind inzwischen Bodenmarkierungen zur Einhaltung des Mindestabstandes. Immer mehr Jenaer gewöhnen sich daran, dieses auch zu beachten.

Mehrere Supermärkte verkauften am Sonnabend Toilettenpapier. Es war aber innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.