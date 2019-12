Jenaer Tips-Herausgeber hat Parkplatz-Tipp fürs UKJ

Als Herausgeber des Veranstaltungsmagazins „Tips“ hat Detlev Sommer Monat für Monat Tipps auf Lager. Hat der Drackendorfer jetzt auch einen patenten Tipp, wie schusselige Autofahrer um die sehr deftigen Knöllchen auf einem der Parkplätze vor dem Universitätsklinikum (UKJ) herumkommen?

Wer vor dem Klinikum an der Bärenapotheke einen öffentlichen und von der Firma Contipark bewirtschafteten Parkplatz nutzt und auf die an der Zufahrt deutlich sichtbaren 30 Freiminuten vertraut, der bekommt nicht selten schon nach wenigen Minuten eine Zahlungsaufforderung in Höhe von 45 Euro. Zum Vergleich: Das Ordnungsamt begnügt sich bei kurzen Parkzeitüberschreitungen mit 10 bis 15 Euro.

Detlev Sommer - hier nicht auf dem Kliniksparkplatz, sondern am Pressehaus. Foto: Thomas Beier

Detlev Sommer ist der Meinung, so geht das rechtlich nicht. Denn auf dem Schild an der Einfahrt zum Parkplatz steht groß geschrieben „30 Minuten kostenfrei“. Der Textzusatz „mit Parkschein“ sei viel kleiner gedruckt. Da könne man fast gewisse Arglist erkennen.

Zudem passe die Situation auf dem Parkplatz vor der Apotheke nicht zu den Vertrags- und Einstellbedingungen. Da stehe Weiß auf Blau unter Punkt 3 geschrieben, dass das Nutzungsentgelt „vor der Ausfahrt fällig und zu entrichten ist.“ Das Knöllchen hänge aber bereits vor der Rückkehr zum Auto an der Scheibe. Eine Möglichkeit zum Bezahlen bei Ausfahrt bestehe nicht mehr.

Ein Muster-Schreiben für am UKJ „geschädigte Parksünder“ liegt mittlerweile in der Apotheke aus. Eine Rechtsberatung solle das freilich nicht sein, mehr eine Argumentationshilfe.

Von Parkplatzbetreiber Contipark erhielt die Redaktion bislang keine Antwort auf die Frage, was man von dem Sommerschen Tipp hält. Eine Erwiderung könnte heißen: Am allergrößten ist auf dem Parkplatz die Tafel mit der Textzeile geschrieben: „Ohne Parkschein klemmt’s!“