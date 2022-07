Jenaer Töpfermarkt ist zum Jubiläum wieder ganz groß

Jena. Jenakultur stimmt auf das Wochenende 30./31. Juli ein. Dagmar Lüddemann war sogar schon bei der Premiere dabei

Der Jubiläumstöpfermarkt steigt am Wochenende 30./31. Juli auf dem Jenaer Marktplatz. Diesmal ist wieder alles wie früher: Mit 70 Ständen kann die Fläche bestmöglich ausgenutzt werden, es gibt wieder Vorführungen, und für einen Imbiss und Getränke an Ort und Stelle ist ebenfalls gesorgt.

„Für jeden soll etwas dabei sein“, so beschreibt Marktmeister Oliver Klimke das Ziel bei der Auswahl neuer Teilnehmer, denn es gibt einen Bewerber-Überschuss. Geschaut wird auf eine berufliche Ausbildung, die zum Thema passt, und darauf, dass nicht fünf Stände das gleiche Sortiment anbieten. Neben den neun Jenaer Töpfereien sind wieder Künstler aus ganz Deutschland zu Gast, ferner aus Belgien, Italien und Ungarn. Die Gäste des Töpfermarkts treffen also auf bekannte Gesichter und lernen neue Produkte kennen – wie zum Beispiel den stilvollen Schmuck von Elke Pfleiderer aus Sanitz bei Rostock, für den sie Porzellan und Edelmetalle vereint.

Töpfermeister Andreas Leonhardt aus Plauen, der seit 1993 die Raku-Technik einsetzt, bringt einen Brennofen mit, um alles genau zu zeigen. Glühende Stücke werden vor den Augen der Besucher in Gras oder Sägespäne gelegt. Selbst Mitarbeiten ist am Stand des Jenaer Kunstwerkes möglich. Die Stücke werden später in der Galerie Zwätzengasse gebrannt und können dort abgeholt werden.

Für viele Vertreter des Töpferhandwerks waren die vergangenen beiden Jahre eine starke Belastung, da die meisten Handwerksmärkte aufgrund der Pandemie abgesagt wurden. Umso erfreulicher war es, dass in Jena in den Jahren 2020 und 2021 zumindest im eingeschränkten Modus ein Töpfermarkt möglich war.

Dagmar Lüddemann, die in der Jenaer Westviertel ein Porzellanstudio betreibt, war schon beim allerersten Markt dabei. Allerdings als Lehrling im Betrieb der Schwiegermutter. Zwischenzeitlich studierte sie und führte ab 2005 die Werkstatt in der Lutherstraße als Studio fort. Während des Studiums hatte sie sich dem Porzellan zugewandt, dessentwegen Keramikfreude zu ihr kommen.

Wie wird ein Kunde zum Stammkunden?

„Es fängt an mit Tassen und Tellern, dann kauft man für die ganze Familie, und es wird mehr“, sagt Dagmar Lüddemann. Ein Töpfermarkt sei auch deshalb beliebt, weil Kunden die Ware dort einfach anfassen können. Ins Gespräch kommen die Menschen ebenfalls. Wie mit jenem Keramikfreund, der immer an den Stand des Porzellanstudios kommt, aber noch nie etwas gekauft hat. Dagmar Lüddemann ist gespannt.

Töpfermarkt-Info

Der Jenaer Töpfermarkt ist am Samstag, 30. Juli, von 8 bis 18 Uhr und am Sonntag, 31. Juli, von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Neben traditioneller Keramik gibt es auch wieder Schmuck, kreative Werke, praktische Ideen und viele unterschiedliche Techniken und Stile zu entdecken.

Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen unter www.jenakultur.de/maerkte.