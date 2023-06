Jenaer Töpfermarkt mit mehr als 60 Ständen

Buntes Treiben rund um den Hanfried herrscht immer am letzten Juli-Wochenende auf dem Jenaer Töpfermarkt. Das Bild entstand 2020.=

Jena. Bereits zum 26. Mal findet Ende Juli der Jenaer Töpfermarkt auf dem historischen Marktplatz statt. In Aussicht stehen jede Menge Unikate

Bereits zum 26. Mal findet Ende Juli der Jenaer Töpfermarkt auf dem historischen Marktplatz der Lichtstadt statt und hält dabei jede Menge Schönes, Praktisches und Farbenfrohes bereit. Egal ob Tischgeschirr oder Kunstobjekt – der Jenaer Töpfermarkt bietet Keramikkunst in überwältigender Vielfalt. Über 60 Töpferinnen und Töpfer zeigen erneut das vielseitige Spektrum ihres kreativen Schaffens.

Kleine und große Besucherinnen und Besucher erwartet wie gewohnt eine bunte Mischung von traditioneller Keramik über stilvolle Dekoration bis hin zu Schmuck und vielen anderen kreativen Werken.

Durch die unterschiedlichen Modellier- und Brenntechniken finden sich an jeder Ecke neue beeindruckende Unikate und so ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei. Einige Kunsthandwerker gewähren zudem einen Einblick in ihre Arbeit und laden aktiv ein, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Ein Besuch auf dem Jenaer Töpfermarkt lohnt sich – egal ob zum Stöbern, Kaufen oder Mitmachen.

Öffnungszeiten: Samstag, 29. Juli, 8-18 Uhr, Sonntag, 30. Juli, 10-18 Uhr; Eintritt frei