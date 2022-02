Jenaer Trimm-Dich-Pfad wieder freigegeben

Jena. Sport frei an der Lichtenhainer Brücke in der Oberaue. Barren war dauerhaft von Wasser umspült.

Der Trimm-Dich-Pfad an der Lichtenhainer Brücke in der Oberaue ist ab sofort wieder für alle Sportinteressierten freigegeben. Zwei der drei Fitnessgeräte, die niedrige Barrenkombination und die Klimmzugstangen, sind nach Reparaturarbeiten wieder nutzbar.

Nachdem bei einer Routinekontrolle durch den Kommunalservice Jena (KSJ) im September letzten Jahres festgestellt wurde, dass der eingebrachte Fallschutz aufgrund von Regenfällen unter Wasser steht, mussten die Stationen gesperrt werden. Zunächst wurde der gesamte Fallschutz entfernt und der Wasserpegel an den einzelnen Geräten über mehrere Wochen beobachtet. Dabei stellte sich heraus, dass der Parallelbarren dauerhaft von Wasser umspült war. Dies führte nach Abwägung verschiedener Ertüchtigungsoptionen zur Entscheidung, dieses Gerät auf einen nahe gelegenen Standort in Richtung Laufhalle zu versetzen. „Die Fundamente der dritten Station müssen noch bis Mitte nächster Woche trocknen, danach wird auch dieses Gerät wieder für die Nutzung freigegeben“, berichtet Sportdezernent Benjamin Koppe. „Der Bedarf, sich im freien Raum sportlich zu betätigen, steigt von Jahr zu Jahr. Dem Auftrag vom Stadtrat, nach weiteren Standorten zur Realisierung solcher Angebote zu suchen, wollen wir in der nun beginnenden Sportentwicklungsplanung nachkommen“, so Koppe.