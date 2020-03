Jenaer tüftelt am Elektro-Stadtrad der Zukunft

Wie sich ein Jenaer Arzt die Zukunft des Stadt-Rades vorstellt, sehen wir bald in der Schweiz. Klaus Kümmel, bei vielen Radfahrern bekannt durch das außergewöhnlich kleine Werkstattgebäude „Radology“ in Burgau, ist sozusagen geadelt worden. Sein Prototyp für ein elektrobetriebenes Lastenfahrrad hat es in die Endrunde des renommierten Designwettbewerbes „Bike Lovers Contest“ in Zürich geschafft. Er ist einer von zwölf Entwicklern, Rahmenbauern und Tüftlerinnen aus Europa, die von einer Jury ausgewählt worden sind und Ende März auf Preise hoffen dürfen.

Blick auf das Hinterrad und den modifizierten Diamantrahmen mit Monoschwinge. Es gibt eine Primär- und eine Sekundärkette. Foto: Thomas Beier

„Wir haben in den vergangenen Wintern all unser Knowhow zusammengeklaubt und hier in Jena das Stadtrad der Zukunft entwickelt“, erzählte Kümmel am Dienstag. Das Rad soll Lasten bis 200 Kilogramm tragen und alle möglichen Anbauten aufnehmen können. Aus seiner Erfahrung als Fahrradmonteur weiß Kümmel, dass viele heutige E-Bikes den Anforderungen einer intensiven Nutzung nicht gewachsen sind. Felgen, Rahmen – alles müsste viel stabiler sein.

Das Rad der Zukunft muss auch das Auto ersetzen können

Kümmel sagt, das Rad der Zukunft müsse auch das Auto ersetzen können – und das funktioniere nur, wenn es „auf der letzten Meile“ Transportaufgaben übernehmen kann. Dabei denkt er nicht nur an Lasten, sondern einfach auch an schwerere Radfahrer. Der Bequemlichkeit dient die besondere Rahmenform mit leichterem Aufstieg auf den Sattel. Trotz längerem Radstand ist das Rad vergleichsweise kurz, was an den kleineren Rädern liegt. Die stammen von einem Pocket-Bike, weil es da sehr robust zugeht. Wichtiger Helfer bei der Fertigung des Rades war in den vergangenen Monaten sein Praktikant Karl Richter. Der geht eigentlich ins Angergymnasium und kommt ein paar Stunden im Monat in die Werkstatt, um etwas über Fahrrad-Technik zu lernen. Karl fährt hobbymäßig Trailbike, wobei es darum geht, mit dem Rad Hindernisse zu überwinden, zu balancieren und über Stock und Stein zu springen. Da kann öfters etwas kaputt gehen. Das Rad hört auf den Namen 3TO, was für Elektrisches Transportobjekt steht. Beim Namen ist das E wie im kyrillischen Alphabet geschrieben, daher die „3“.

Das Rad soll noch zum „Selbstleuchter“ werden.

Ganz fertig ist „3TO“ noch nicht. Aktuell wird gemeinsam mit einem lokalen Startup an einem LED-glimmenden Überzug für verbesserte Sichtbarkeit im Dunkeln getüftelt.

Als Arzt arbeitet Klaus Kümmel derzeit nicht mehr, da er in seiner Werkstatt voll und ganz gebraucht wird. Sollte die Entwicklung beim Fachpublikum einschlagen, will er weitersehen. So viel steht fest: Mit 13 Quadratmetern ist das Werkstattgebäude der „Radology“ deutlich zu klein, um hier eine ganz große Serienproduktion aufzuziehen.

Der Bike Lovers Contest (BLC) wird alljährlich im Rahmen des Urban Bike-Festival Ende März in Zürich abgehalten. Dieses Jahr lautet das Motto „Expect the unexpected“. Gesucht werden neue Konzepte für die Zukunft des Rades, die den gestiegenen Anforderungen des urbanen Radverkehrs gerecht werden.