Jenaer Turmspitze soll in Blau-Gelb leuchten

Jena. Die Spitze des Jentower wird von Freitag an in Blau-Gelb leuchten - als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine.

Das Team des Turmrestaurants und -hotels „Scala“ will in den eigenen Reihen drei ukrainischen Kolleginnen und Kollegen und deren Familien auf besondere Weise helfen, dabei aber die Jenaer Bürgerschaft einbinden: Von Freitag bis Sonntag zahlen Inhaber Christian Hempfe und sein Vorgänger Andreas Machner für jeden Turm-Gast je einen Euro in eine Sammelkasse, der die Aussichtsplattform, das Restaurant oder das Hotel besucht. Zudem steht am Empfang eine Spendenbox bereit, die alle Besucher füllen können. Der Gesamtbetrag soll dann auf die drei ukrainischen Familien verteilt werden.

Zudem hat Hempfe die Jenaer Veranstaltungsfirma PVS für eine lichttechnische Intervention gewinnen können: Die Turmspitze soll von Freitag an in den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb leuchten.