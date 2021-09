Jenaer Uni mit gutem Ergebnis

Jena. Jena im weltweiten Ranking unter den besten 250 Universitäten

Im Universitäts-Ranking von „Times Higher Education“ (THE) konnte sich die Friedrich-Schiller-Universität um zwei Plätze verbessern und steht damit auf Platz 23 der deutschen Universitäten. Von den mehr als 1600 im Ranking erfassten internationalen Hochschulen erreichte die Universität eine Platzierung in der Ranggruppe: 201-250. Die Universität Jena ist damit die einzige ostdeutsche Volluniversität unter den besten 250 Universitäten weltweit und die einzige Thüringer Universität unter den besten 1000. Die weltweit bestplatzierte Universität ist die University of Oxford.