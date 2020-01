Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenaer Verein fährt 22 Stunden für Weihnachtsaktion

Gute Kunde kommt aus dem dem weißrussischen Koselje Die Gruppe des Jenaer Tschernobylvereins ist nach 22 Stunden Nonstop-Fahrt von Jena aus durch quer durch Polen wohlbehalten angekommen.

Mitglieder des Tschernobylvereins holen bei einem Händler in Weißrussland die Bestandteile für die Geschenkbeutel ab. Foto: Verein

Die Abordnung hat auch sogleich mit ihrer Arbeit begonnen. Dazu gehörte zum Beispiel die Übergabe von vorher in Jena gesammelten Spenden für gestiftete Stipendien an Absolventen der Schule in Koselje, die ein Studium oder eine Berufsausbildung absolvieren. Hier übergab der Verein mehr als 6000 Euro.

Außerdem holten die Jenaer inzwischen all die bestellten Waren bei einem Händler ab, die sie nun selbst in rund 200 Geschenkbeutel abpacken und an jeden Schüler in Koselje in den nächsten Tagen verschenken. Einen ersten Besuch mit weihnachtlichen Geschenken unternahm die Vereinsgruppe auch bereits: Sie bescherte Kinder, die aus schwierigen Familienverhältnissen herausgeholt wurden und in anderen Familien betreut werden.