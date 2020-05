Jena. Auch das Brass-Orchester ist durch die Corona-Krise in arge Bedrängnis geraten.

Jenaer Verein hofft auf Rettungspaket für Kultur

Von einer großen Chance, die sich bei der heutigen Sitzung des Stadtrats bietet, spricht Ulrich Richter. Der Vorsitzende des Blasmusikvereins Carl Zeiss Jena mit 260 Mitgliedern sieht in dem von Linken, SPD und Grünen vorgeschlagenen Maßnahmepaket zur Stärkung der Kultur die Möglichkeit, einen dringend notwendigen Rettungsschirm für die Jenaer Kulturlandschaft zu spannen. (Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.)

Allein der Blasmusikverein Carl Zeiss mit seinen drei Brass-Orchestern sehe sich angesichts komplett weggebrochener Konzerteinnahmen mit monatlichen Fixkosten von 7000 Euro konfrontiert. „Als nicht institutionell geförderte Struktur, die vor allem auf das Ehrenamt setzt, muss er sich wegen der Corona-Einschränkungen aktuell mit Einnahmeverlusten aus Konzerten und Projekten in Höhe von 43.000 Euro auseinandersetzen. Insgesamt mussten wir 48 Veranstaltungen absagen“, sagt Ulrich Richter.

Angesichts der sich ergebenden großen Finanzierungslücke seien Zahlungsaufschub und Stundung keine adäquaten Lösungsansätze. Finde der Vorstoß zur Rettung kultureller Vereine im Stadtrat Zustimmung, so Richter, und werde beispielsweise ein Weg gefunden, das soziale Gewissen des städtischen Eigenbetriebes Kommunale Immobilien zu wecken, indem der Mietzins für in Not geratene kulturelle Vereine erlassen würde, „dann wäre ein wesentlicher Schritt getan, dass die Jenaer Kulturlandschaft nach der Corona-Krise nicht verarmt sein wird.“