Jenaer Verein Seebrücke sagt: Um Europa keine Mauer!

Der Verein Seebrücke hat am Freitag gegen den Umgang der EU mit den Flüchtlingen an der polnisch-belarussischen Grenze demonstriert.

Jena. Kundgebung in Jena für ein Bleiberecht für alle

„Um Europa keine Mauer. Bleiberecht für alle und auf Dauer.“ – So haben am Freitag die Teilnehmer der Demo des Jenaer Vereins Seebrücke skandiert. Die Kundgebung war gerichtet gegen die Politik der EU beim Umgang mit den Flüchtlingen an der Grenze zwischen Polen und Belarus. Die „Push Backs“ – das Rückverfrachten von Flüchtlingen auf die andere Grenzseite – sei völkerrechtswidrig, sagte eine Rednerin. Der Konflikt mit Belarus rechtfertige nicht derart menschenverachtendes Agieren mit Tränengas und Wasserwerfern gegen Schutzlose. Es dürften keine militärischen Mittel zur Abwehr von Menschen eingesetzt werden. Augenfällig sei, dass AfD-Aussagen zur Migration heute salonfähig seien. Trump als US-Präsident sei wegen seines Mauerbau-Projekts an der mexikanischen Grenze verhöhnt worden, sagte die Rednerin. „Die EU ist um keinen Deut besser.“