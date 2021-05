Jenaer Verein Tausend Taten feiert Jubiläum

Der Verein Tausend Taten e.V. setzt sich für soziale Projekte in Jena ein.

Jena. Seit zehn Jahren schenken die engagierten Bürger Zeit und Freude für ihre Mitmenschen.

Der Verein Tausend Taten, der bürgerschaftliches Engagement in Jena fördert, feierte am Mittwoch sein zehnjähriges Bestehen. Am 20. Mai 2011 wurde der Verein von sieben Ehrenamtlichen gegründet.

Heute zählt der Tausend Taten e.V. insgesamt 250 ehren- und hauptamtliche Helfer. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens sind zahlreiche Aktionen, wie ein digitales Vereinsfest, eine Fotoausstellung in der Neuen Mitte und ein Picknick im Paradies geplant – natürlich alles unter Einhaltung der geltenden Vorschriften.

Das Jubiläumsjahr startet am Donnerstag, 27. Mai, um 16 Uhr mit einer Sondersendung im Offenen Kanal Jena (OKJ), die Zuschauern die Arbeit des Vereins mit Erfahrungsberichten der Ehrenamtlichen und Projektleiter näher bringt. Anfang Juni ist ein digitales Vereinsfest geplant.

Der Verein hofft außerdem, das „Tausend-Dank-Fest“ im Laufe des Jahres in Form eines Picknicks umsetzen zu können.

Zudem findet im Juli eine Fotoausstellung mit Porträts von Ehrenamtlichen statt, ein Buch über den Verein ist ebenfalls geplant.

Eine Übersicht über alle Aktionen findet sich unter www.tausendtaten.de