Jenaer Vereine mit einer Blutspende unterstützen

Jena Spendenaktion am Universitätsklinikum – Jenaer Sportvereine haben bereits Blutgespendet

Mit der Aktion „Vereint zur Blutspende“ ruft das Jenaer Uniklinikum dazu auf, Blut zu spenden und die Aufwandsentschädigung einem Verein nach Wahl zu schenken. „Denn die Corona-Pandemie hat auch die Vereinslandschaft in Jena und Umgebung getroffen“, so Dr. Silke Rummler, Direktorin des Instituts für Klinische Transfusionsmedizin Jena gGmbH. „Egal ob aktives Mitglied, Fan oder Verwandter – jeder Spender kann mitmachen.“ Ein zusätzlicher Anreiz: Jeder Verein, der von mindestens sieben Blutspendern unterstützt wird, nimmt automatisch an einem Gewinnspiel teil – der Hauptgewinn sind 1000 Euro für die Vereinskasse. Außerdem erhält der Verein mit den meisten Neuspendern einen Sonderpreis.

Interessierte Vereine melden sich über ein Formular auf der Website des Instituts für Klinische Transfusionsmedizin für die Teilnahme an. Bis 30. April können Blutspender am Blutspende-Marathon teilnehmen und ihren Verein damit für das Gewinnspiel qualifizieren. Ganz wichtig dafür: Bitte vorab telefonisch unter 03641/9393939 einen Termin für die Spende vereinbaren, um die aktuell geltenden Hygienemaßnahmen einzuhalten.

Jenaer Sportvereine gehen mit gutem Beispiel voran

Mit gutem Beispiel voran gingen am Mittwoch, 20. Januar, bereits Team-Mitglieder von Science City Jena, dem Handballverein Jena 90 e.V., der Rugby-Abteilung des USV Jena und dem Sport- und Sozial Club Jena. „Wie auch auf unserer Mannschaftsmütze zu lesen ist, geben wir unser Herzblut für Jena. Auch im wortwörtlichen Sinn“, sagt Sergio Ruiz Casanova, Geschäftsführer der HBV Jena 90 Spielbetriebs GmbH. „Wir freuen uns sehr, mit der Teilnahme an dieser Aktion nicht nur dem eigenen Verein zu helfen, sondern auch Menschen zu unterstützen, die erkrankt sind. Blutspenden rettet Leben und daran wollen auch wir uns beteiligen."

Spenden kann jeder Erwachsene zwischen 18 und 68 Jahren, der gesund ist und mehr als 50 Kilogramm wiegt. Die Blutspende am UKJ ist montags und freitags von 7 bis 14 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 11 bis 19 Uhr in den Räumlichkeiten in der Bachstraße geöffnet.

Aktion „Vereint zur Blutspende“ im Überblick

Aktionszeitraum: 20. Januar bis 30. April 2021

- Prinzip: (teilweise) Spende der Aufwandsentschädigung an einen Verein der eigenen Wahl

- Gewinnspiel: für Vereine mit mindestens sieben Unterstützern

- Preis: 1. Preis: 1000 Euro, 2. Preis: 500 Euro, 3. Preis: 250 Euro

- Sonderpreis für Verein mit meisten Neuspendern: 250 Euro