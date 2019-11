Auch in diesem Jahr stiftet die Züblin-Niederlassung in Jena den mit 6000 Euro dotierten Vereinspreis. Michael Stange und Christian Küffner leiten die Geschicke des Unternehmens.

Jena. Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr will die Jury einen Publikumspreis vergeben. Züblin stiftet Preisgeld von insgesamt 6000 Euro.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenaer Vereinspreis: Bewerbungen bis zum 14. Dezember

Unter dem Motto „Innovationsfreude“ steht der Vereinspreis, den die Jenaer Niederlassung des Bauunternehmens Züblin und unsere Zeitung ausgelobt haben. Dabei wir erneut ein Publikumspreis verliehen, über den per Abstimmung im Internet entschieden wird. Er ist mit insgesamt 6000 Euro dotiert und wird Ende Januar 2020 verliehen.

Kein Verein ist zu klein oder zu jung, um am Ende die Nase vorn zu haben bei der Vergabe der drei Preise, die jeweils mit 2000 Euro dotiert sind und die das Ehrenamt stärken sollen. Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr will die Jury zudem einen Publikumspreis vergeben: Leser unserer Zeitung können dann im Internet ihre Stimme abgeben und ihren Verein auf das Siegerpodest heben. Der Startschuss dafür fällt am 21. Dezember. Innovationsfreude als Motto kommt nur auf den ersten Blick wie eine allzu hohe Hürde daher: Der Jury geht es dabei auch um die kleinen Schritte im Vereinsalltag. Der Vereinspreis wird zum 19. Mal ausgelobt. Der Fahrplan sieht wie folgt aus:

14. Dezember: Einsendeschluss

20. Dezember: erste Jury-Sitzung

21. Dezember bis 5. Januar: Online-Voting für den Publikumspreis

6. Januar: zweite Jury-Sitzung

27. Januar: Preisverleihung

Bewerben kann sich jeder gemeinnützige Verein, der in Jena und im Saale-Holzland-Kreis tätig ist. Auch noch junge Vereine haben eine Chance. Entscheidungsgrundlage für die Jury, der neben Vertretern von Züblin und unserer Redaktion Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) angehört, ist die Bewerbung per E-Mail: Diese soll eine Vorstellung des Vereins beinhalten und berichten, wie das diesjährige Thema „Innovationsfreude“ umgesetzt wird. Zudem benötigen wir ein Foto im Jpg-Format, das das Vereinsleben illustriert.

Bewerbungen an: mittejena@zueblin.de