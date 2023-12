Jenaer Vereinspreis: Der Einsendeschluss naht

Jena. Züblin stiftet ein Preisgeld von 6000 Euro. Über ein Online-Voting wird abermals ein Sieger gekürt.

Jetzt heißt es, sich zu beeilen: Am 20. Dezember endet die Bewerbungsfrist für den diesjährigen Vereinspreis. Die drei Gewinner teilen sich am Ende ein Preisgeld von 6000 Euro.

Fast so, als ob die Gesellschaft einem umfassenden Stresstest unterworfen werde: So fühlen sich viele Menschen aktuell. Dabei gelten gerade Vereine seit der Pandemie auch als „soziale Tankstelle.“ Wie halten sie Kurs in diesen Zeiten? Wie geben sie Halt und Orientierung? Mit dem Vereinspreis sollen besonders gelungene Ansätze honoriert werden. An den Vereinspreis-Regeln hat sich nichts geändert: Vergeben werden drei Preise, die mit jeweils 2000 Euro dotiert sind. Dabei wird erneut ein Publikumspreis verliehen, über den per Abstimmung im Internet entschieden wird. Bewerben kann sich jeder gemeinnützige Verein, der in Jena und im Saale-Holzland-Kreis tätig ist. In der Jury sitzen die Züblin-Bereichsleiter Michael Stange und Christian Küffner, OB Thomas Nitzsche (FDP) und ein Vertreter der Redaktion.

Stange und Küffner geben zu: Die Suche nach einem Thema sei in diesem Jahr nicht ganz einfach gewesen, sagen der Technische und der Kaufmännische Bereichsleiter. Was rückt man in den Fokus, wenn die Welt in den vergangenen Monaten so dramatisch unsicher geworden ist?

So bewerben sich die Vereine

Sieger 2022: Die Vereine Hackspace, Tanzklub Kristall sowie das „Dorf Rothenstein-Oelknitz“ haben den Vereinspreis 2022 gewonnen. Die Preisverleihung für die Sieger der neuen Ausschreibungsrunde soll Ende Januar, Anfang Februar erfolgen. Bewerbungen mit Kurzvorstellung des Vereins und einem Foto (jpg) bitte an die E-Mail-Adresse jena@zueblin.de senden. Maximale Zahl von 3100 Zeichen mit Leerzeichen beachten und Anhänge nicht schreibgeschützt versenden. Der Einsendeschluss ist am 20. Dezember.