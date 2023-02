Jena. Die Narren des Jenaer Karneval Clubs stürmten an Weiberfasching die Bankfiliale und holten sich nicht nur Spendengeld ab.

Beim Banküberfall am Donnerstag wurde niemand verletzt, lediglich Sachschaden wurde verursacht, da die Täter mehrere Krawatten der Bank-Mitarbeiter zerschnitten. Erbeutet wurden letztlich satte 654,32 Euro, Kisten voller Kamelle, jede Menge Pfannkuchen und sechs halbe Krawatten. Die Volksbankfiliale am Johannisplatz wurde am Donnerstag von den Narren des Jenaer Karneval Clubs 1953 (JKC) gestürmt.

Prokurist Martin Onasch rückte den großen Spendenscheck letztlich aber freiwillig raus, denn die Volksbank unterstützt den Verein bereits seit einigen Jahren. Die Mittel dafür kamen aus dem Gewinnsparen, dabei können Lose für je 5 Euro gekauft werden, von denen 4 angespart und am Jahresende den Bankkunden gutgeschrieben werden, während ein Euro für gemeinnützige Zwecke verwendet wird.

Schnapphans-Vereinsmaskottchen, Heike Mischke und Franziska Voigt-Pohl sammelten ebenfalls fleißig „Kulturstricke“. Volksbank-Azubi Nils Berger blieb mit verkürzter Krawatte zurück. Foto: Jördis Bachmann

Nicht zum ersten Mal überreichte die Volksbank einen Spendenscheck an den JKC, aber zum ersten Mal fand die Übergabe auf solch ungewöhnliche Weise statt. Das Datum habe förmlich danach geschrien, dass die Narren in die Bank einrücken, sagte Thomas Hempel vom JKC. Schließlich ist am 16. Februar Weiberfasching und damit war keine Krawatte der anwesenden Bankmitarbeiter sicher. Das Vereinsmaskottchen der Schnapphans, der von Heike Mischke verkörpert wird, machte sich gemeinsam mit der lustigen Nonne Eyleen Kriependorf und Franziska Voigt-Pohl über die „Kulturstricke“ der Angestellten her.

Jenaer Volksbankfiliale wird bei Überfall um 654,32 Euro erleichtert

„Mit 69, alter Falter, ist der JKC im Mittelalter“

Eigentlich hatte man den kühnen Karnevalsplan gehabt, den Bank-Vorstand entführen zu lassen, der aber befinde sich derzeit im Urlaub, sagt Martin Onasch. Das Spendengeld werde nun vor allem für Kostüme, Dekoration und Mietkosten verwendet, erklärt Thomas Hempel vom JKC. Corona habe auch finanziell ein „Loch gerissen“, daher sei die Spende wichtig für den Verein, der derzeit etwa 25 aktive Mitglieder zählt. Jüngst seien einige neue Funken hinzugekommen, man freue sich immer über weiteren Nachwuchs, so Hempel.

Der Jenaer Karneval Club 1953 stürmte zu Weiberfasching die Volksbankfiliale am Johannisplatz. Foto: Jördis Bachmann

Am Samstag, 18. Februar, ab 20.11 Uhr wird der JKC im Stadtteilzentrum Lisa in Lobeda-West seine 69. Session feiern. Das Motto lautet dann „Mit 69, alter Falter, ist der JKC im Mittelalter“. Man freue sich, nach der langen Pandemie-Zeit endlich wieder auf der Bühne zu stehen. Am Sonntag ist der JKC in Camburg zu Gast und wird mit einem eigenen Wagen beim großen Faschingsumzug dabei sein. Dieser startet 14.30 Uhr auf dem Camburger Schießplatz.

Eine besondere Freude sei jedoch alljährlich der Besuch der Werkstätten für Menschen mit Behinderungen der Lebenshilfe am Flutgraben und im Drackendorf-Center. Eigentlich sei es schade, dass die Veranstaltungen immer am Ende einer Session liegen würden, denn sie würden den Narren vom JKC stets noch einmal richtig Motivation und Antrieb geben, so Hempel. Diese Motivation werde man dann mit in die 70. Session nehmen – beim JKC steht ein Jubiläum an.