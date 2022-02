Jenaer Wirtschaftsvielfalt bei einem Praktikum kennenlernen

Jena. Unternehmen können sich in den Osterferien vorstellen.

Nach der erfolgreichen Premiere im letzten Sommer laden die Wirtschaftsförderung Jena und verschiedene Partner alle Jenaer Firmen ein, bei der nächsten Auflage der „Praktikumswoche Jena“ mitzumachen. In den Osterferien können sich die Firmen und ihre beruflichen Angebote Jugendlichen ab 15 Jahren direkt im Betrieb vorstellen und so potenzielle zukünftige Lehrlinge kennenlernen. Neben der Kreishandwerkerschaft Jena/Saale-Holzland-Kreis, der Stadt Jena und der Agentur für Arbeit unterstützt in diesem Jahr auch das Photoniknetzwerk Opto-Net das Format.

„Jena bietet vielseitige berufliche Perspektiven von Handwerk bis Hightech, und am besten lernt man diese Vielfalt direkt vor Ort bei einem Praktikum kennen“, sagt Wilfried Röpke, Geschäftsführer der Jenaer Wirtschaftsförderung. „Die Unternehmen können sich ab sofort online registrieren und ganz flexibel dabei sein. Die interessierten Schülerinnen und Schüler werden speziell nach ihren Interessen und Talenten automatisiert mit den Angeboten der Firmen ‚gematched‘“, heißt es.

Besonders bei den Facharbeiterinnen und Facharbeitern fehle laut Röpke Nachwuchs; hier biete das Format die Möglichkeit, potentielle Azubis über ein Tagespraktikum kennenzulernen. „Im letzten Jahr haben sich 60 Unternehmen registriert und über 110 Schülerinnen und Schüler die Chance genutzt, an insgesamt 132 Praktikumstagen in die unterschiedlichsten Berufsbilder in Jena ‚hineinzuschnuppern‘.“

www.praktikumswoche-jena.de