Jenaer Wissenschaftler spenden sechsstelliges Preisgeld

Jena. 200.000 Euro für Didaktikraum im Deutschen Optischen Museum: Er wird Lichtlabor heißen.

Timo Mappes spricht schlicht vom schönsten Ort, den man sich in Jena vorstellen kann: Dass er im Deutschen Optischen Museum (D.O.M.) realisiert werden kann, ist vor allem den Gewinnern des Deutschen Zukunftspreises 2022 zu verdanken. Sie spenden mit 200.000 Euro den größten Brocken ihres Preisgeldes.

Mappes, Gründungsdirektor des Museums, will mit dem Geld die Grundausstattung eines Raumes für Physikdidaktik bezahlen, der im mittleren Riegel des Neubaus entstehen wird: Er soll als Schülerlabor dienen und außerschulischer Lernort für den Verein Vitelo sein. Zudem würden hier alle künftigen Physiklehrerinnen und -lehrer des Landes ihre ersten Erfahrungen mit Optik-Experimenten sammeln können. „Der Raum ist der dritte Pädagoge“, zitiert Mappes den italienischen Pädagogen Loris Malaguzzi. Die Kosten für die Versorgungstechnik, Mobiliar, Ausstattung und mehr bezifferte er auf 200.000 Euro – Geld, das dem D.O.M. bislang gefehlt habe.

Prämierte Mikroskop-Technik

Das Gewinnerteam hatte nach einer geeigneten Möglichkeit gesucht, das Preisgeld im Sinne des Zukunftspreises für die naturwissenschaftliche Bildungsförderung zu spenden. Weil hinter der Entwicklung eines neuartigen Mikroskopes – das „Zeiss Lattice Light-sheet 7“ – ein ganzes Team gestanden habe, habe man keinen Gedanken daran verschwendet, das Preisgeld zu behalten, sagt Teamsprecher Thomas Kalkbrenner. Der Didaktikraum wird LiLa heißen, eine Abkürzung, die für Lichtlabor steht. Für die Namensfindung habe man auch Vorschläge von Studierenden der Physik innerhalb eines kleinen Ideenwettbewerbs erhalten.

Die Physiker Thomas Kalkbrenner, Ralf Wolleschensky und Jörg Siebenmorgen entwickelten die Mikroskop-Technik bei Carl Zeiss Microscopy in Jena. Das neue Verfahren ermöglicht Forschern erstmals, lebende Zellen über Stunden oder Tage hinweg live und in 3D zu beobachten. Das Team erhielt die renommierte Auszeichnung vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier am 26. Oktober in Berlin. Der Preis ist mit 250.000 Euro dotiert. Kalkbrenner betont, dass man auch für alle Mitarbeiter der Mikroskopie-Sparte eine Feier ausgerichtet habe. Der Zukunftspreis ging mittlerweile zum vierten Mal nach Jena.

Für das architektonisch und künstlerisch herausragende Eingangsgebäude müssen ein mittlerweile leergezogenes Wohnhaus und ein Küchenanbau an der Seite des Volkshauses weichen. Die Abrissarbeiten würden im Juli beginnen, sagt Timo Mappes.