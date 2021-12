Jenaer Wochenmarkt über die Feiertage

Jena. Markthändler schlagen ihre Stände nicht wie gewohnt in Jena auf

Wegen der kommenden Feiertage findet der Grüne Markt nicht wie gewohnt an vier Tagen in der Woche statt, sondern nur am 21. und 23. sowie am 28. und 30. Dezember jeweils von 8 bis 17 Uhr. Am 24. und 25. sowie am 31. Dezember und 1. Januar findet nach Angaben von Jenakultur kein Wochenmarkt auf dem Marktplatz statt. Die Außenmärkte in Lobeda und Winzerla finden bis Ende des Jahres an den folgenden Tagen statt: 20. bis 23. Dezember sowie 27. bis 30. Dezember.