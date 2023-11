Jenaer wünschen sich neue digitale Station des Saurierpfades

Jena. Die Ergebnisse des Jenaer Bürgerbudgets 2023 stehen fest. Der Beirat für Bürgerbeteiligung bestätigte die Resultate. Erneut ist die Stimmanzahl gestiegen.

Mit über 7500 Stimmen endete die Abstimmung zum Jenaer Bürgerbudget 2023. Klarer Sieger ist der Vorschlag für eine neue digitale Station des Saurierpfades. In seiner Sitzung am 14. November wurde dem Beirat für Bürgerbeteiligung die Auswertung der Abstimmung durch die Verwaltung vorgestellt und dort bestätigt.

Für die Umsetzung von Vorschlägen standen in diesem Jahr insgesamt 103.970 Euro zur Verfügung. Damit können in den nächsten beiden Jahren die 14 bestplatzierten Vorschläge realisiert werden. Ein Restbetrag von 470 Euro wird in das Bürgerbudget 2024 übertragen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Den ersten Platz mit 930 Stimmen belegte eine neue Digitalstation des Saurierpfades am Jenzig. „Die Animation der Saurierfigur Tanystropheus sowie ein neu geschaffener Zeitstrahl zur Geschichte der Saurier kann nun umgesetzt werden“, heißt es. Auf den weiteren Plätzen folgen konkrete Vorschläge wie Geschwindigkeitsanzeigen, ein Kulturpfad in Löbstedt, Getränkehalter für Pfandflaschen an öffentlichen Mülleimern oder eine neue Beleuchtung am Jugendzentrum Hugo. Für weitere Projekte wie den Matschspielplatz und die Kneipp-Anlage müssen nun geeignete Orte und Kofinanzierungen gefunden werden.

16 Vorschläge zum Bürgerbudget bekamen nicht die notwendigen Stimmen der 1421 Teilnehmenden der Abstimmung. 53 Prozent votierten online, 47 Prozent analog. 21 Stimmen waren ungültig.

Christian Gerlitz, Bürgermeister und Dezernent für Stadtentwicklung und Umwelt, zeigt sich äußert zufrieden: „Das Bürgerbudget in Jena hat erneut an öffentlichem Interesse gewonnen. Über 1400 Jenaer haben sich in diesem Jahr eingebracht und mitentscheiden, wie die Mittel des Bürgerbudgets eingesetzt werden sollen. Damit können besonders in den kleinen Ortsteilen Wünsche der Bevölkerung umgesetzt werden. Ich hoffe, dies ermutigt, auch im kommenden Jahr viele Vorschläge einzureichen.“

Hier die Übersicht aller Vorschläge aus dem Bürgerbudget 2023, die in den kommenden zwei Jahren umgesetzt werden können:

•Digitalisierung Saurierpfad: 930 Stimmen

•Ein Matschspielplatz für Kinder - Jenas Abenteuerland für matschigen Spaß: 579 Stimmen

•Kulturpfad Löbstedt: 550 Stimmen

•Ein Basketballkorb- / Platz auf dem Sportplatz in Jenaprießnitz: 547 Stimmen

•Geschwindigkeitsanzeige mit Smiley (Closewitz): 525 Stimmen

•Geschwindigkeitsanzeige (Münchenroda): 410 Stimmen

•Getränkehalter für Pfandflaschen an öffentlichen Mülleimern: 394 Stimmen

•Begrünung der neuen Masten für Straßenbahn-Oberleitungen: 343 Stimmen

•Kneipp-Anlage: 307 Stimmen

•Beleuchtung am Jugendzentrum Hugo: 295 Stimmen

•Barrierefreie Schaukelanlage: 289 Stimmen

•Eine Fahrrad-Reparaturstation pro weiterführende Schule: 277 Stimmen

•Offenes Bücherhäuschen in Münchenroda: 268 Stimmen

•Büchertelefonzelle / Kiste / Tonne für Winzerla: 232 Stimmen