Jenaer zeigen sich hilfs- und spendenbereit

Jena. Hilfsgüter sind noch nachts unterwegs nach Polen zu Flüchtlingen aus der Ukraine

Geduldig haben sich rund 300 Menschen aus Jena und Umgebung am Sonnabend auf dem Kassablanca-Gelände in die Schlange eingereiht, um Spenden für Flüchtlinge aus der Ukraine abzugeben.

„Unser Aufruf hatte eine tolle Resonanz, den ganzen Nachmittag über kamen Leute, um Lebensmittel, Kleidung oder Medikamente abzugeben“, sagte Thomas Sperling vom Kassa-Clubteam. 20 und mehr Leute halfen, die Spenden einzusammeln, zu sortieren und zu verpacken. Am Ende konnten sieben Autos, die von privaten Initiativen bereitgestellt werden, mit Hilfsgütern beladen werden.

Gegen vier Uhr geht es auf nach Polen

Die machen sich am Sonntag gegen vier Uhr auf den Weg nach Przemysl, einem polnischen Ort, nur wenige Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Dort werde die Verteilung an Flüchtlinge organisiert, die vor dem Krieg in ihrer Heimat nach Westen fliehen.

Jenaer wollen Flüchtlingen helfen

Schon am Freitagabend erbrachte eine Spendenaktion, die in Jena am Rande des Friedensgebetes von Stadtrat Bastian Stein initiiert wurde, knapp 2.400 Euro. Das Geld soll unter anderem über die ukrainische Gemeinde in Jena Menschen zugute kommen, die auf der Flucht vor dem Krieg Hilfe benötigen.

Weitere Spenden werden gesammelt

Am Montag startet die Arbeiterwohlfahrt Mitte-West-Thüringen eine Spendenaktion. Von Montag bis Freitag, von 9 bis 14 Uhr, werden im AWO-Objekt Kastanienstraße 11 in Jena-Lobeda Spenden für Flüchtlinge entgegengenommen. Gebraucht werden Decken, Jacken (auch für Kinder), Süßigkeiten, Hygieneartikel und etwas Tierfutter, denn auch Tiere fliehen.

Die CDU Jena lädt für Montag um 18 Uhr zu einer Solidaritätskundgebung am Faulloch im Jenaer Stadtzentrum ein. Auch dort werden Spenden gesammelt.