Jenaer zeigen weiter Solidarität mit Protesten im Iran

Schild bei einer Solidaritätskundgebung in Jena für die Proteste gegen das iranische Regime.

Jena. Eine erneute Solidaritätskundgebung für die Proteste gegen das iranische Regime hat es am Samstag in Jena gegeben.

Erneut hat es in Jena eine Solidaritätskundgebung für die Proteste gegen das iranische Regime gegeben. Auf dem Holzmarkt hatten sich am Samstagnachmittag unter dem Motto „Frau, Leben, Freiheit“ circa 30 Menschen versammelt. In Reden wurde daran erinnert, unter welch gefährlichen Bedingungen sich die Menschen im Iran für Demokratie und Gleichberechtigung einsetzen.

Solidaritätskundgebungen wie die am Samstag hatte es in den vergangenen Wochen häufiger gegeben. Dabei hatten sich bis zu 100 Menschen versammelt.

