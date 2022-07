Jenaerin erobert die Brassband-Welt

Jena. Die Jenaerin Anabel Voigt wurde in die World Youth Brassband 2022 berufen.

Als eine der wenigen deutschen Vertreter verbrachte die 21-jährige Anabel Voigt aus Jena gemeinsam mit etwa 30 weiteren Musikerinnen und Musikern aus der ganzen Welt eine intensive Woche im niederländischen Kerkrade mit Proben und Konzerten im Rahmen des World Music Contest. Anabel Voigts Anfänge liegen allerdings in der Orchesterschule Klangwelt des Blasmusikvereins Carl Zeiss Jena.

Mehrere Videoaufnahmen, eine schriftliche Bewerbung, ein Empfehlungsschreiben und natürlich eine Zusammenfassung des musikalischen Werdegangs – das alles benötigte Anabel Voigt, um sich für die World Youth Brassband 2022 zu bewerben. Allerdings hat sich dieser Aufwand mehr als gelohnt, wie die Musikerin unserer Redaktion berichtete.

„Es war eine phänomenale Erfahrung, an die ich mich noch lang erinnern werde. Obwohl ich in diesem Jahr schon einiges erlebt habe, zählt diese Woche zu meinen Highlights in 2022!“, sagt Anabel Voigt.

Von Jena in die große,weite Brassband-Welt

Ihre Erfolgsgeschichte beginnt im Jahr 2008 mit einem Instrumentenkarussell in der Orchesterschule Klangwelt des Blasmusikvereins Carl Zeiss Jena. Von diesem Zeitpunkt an wurde Anabel Voigt an der vereinseigenen Nachwuchsschmiede im Einzel- und Orchesterunterricht von einem internationalen Lehrerteam betreut, welches ihr zu dieser erstaunlichen Entwicklung verholfen hat.

So wurde sie mit der Jugend-Brassband „Blechklang“ deutsche Jugend-Brassband-Meisterin im Jahr 2018, gewann mit „Blechklang“ den Brassband-Entertainment-Wettbewerb in Osnabrück im Jahr 2019 und trat schließlich als erste Deutsche überhaupt ein Studium im Fach Althorn am Royal Birmingham Conservatoire in England an im Jahr 2020.

In diesem Jahr kann sie bereits auf ihre Teilnahme an der Europäischen Jugend-Brassband sowie einen Sieg in der Challenge Section bei der Europäischen Brassband-Meisterschaft gemeinsam mit der Brassband Regensburg zurückblicken. Als vorläufige Krönung dieses Jahres liegt nun das Mitwirken in der World Youth Brassband 2022 hinter ihr.

Früh übt sich und schnell das Potenzial erkannt

„Bei Anabel war von Anfang an ein hohes Maß an Musikalität sowie sehr viel Eifer zu verspüren“, erinnert sich ihr Lehrer Alexander Richter.

Er fügt hinzu: „Man hat schnell gemerkt, dass sie das Potenzial hat, in der Brassband-Welt Großartiges zu erreichen. Daher bin ich froh, dass wir mit der umfangreichen Fachkompetenz an der Orchesterschule ,Klangwelt’ und den Strukturen des Trägers, des Blasmusikvereins Carl Zeiss Jena, die optimalen Rahmenbedingungen für diese Entwicklung schaffen konnten. Dank uns hatte Anabel schon früh Kontakt zu herausragenden Solisten und Dozenten und konnte zudem reichlich Wettbewerbsluft schnuppern.“

