Jenaerin Katja Bär als Forschungssprecherin des Jahres ausgezeichnet

Katja Bär, Abteilungsleiterin Hochschulkommunikation und Pressesprecherin der Friedrich-Schiller-Universität, steht hier in der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena.

Jena. Lob von den Verbänden: Hochschulkommunikation der Universität Jena ist eine beispielhafte Wissenschaftskommunikation.

Die Leiterin der Hochschulkommunikation der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Katja Bär, ist zur Forschungssprecherin des Jahres 2022 in der Kategorie „Forschungsinstitute und Hochschulen“ gewählt worden. Die Auszeichnung wurde am Dienstagabend gemeinsam von den drei führenden Kommunikationsverbänden BdKom (Bundesverband der Kommunikatoren), DPRG (Deutsche Public Relations Gesellschaft) und GPRA (Gesellschaft der führenden PR- und Kommunikationsagenturen) vergeben. Ziel der Verbände ist es, innerhalb der Dach-Region und unter Berücksichtigung aller Wissenschaftsdisziplinen, beispielhafte Wissenschaftskommunikation auszuzeichnen.

Eine perfekte Jonglage

Die Präsidentin des BdKom, Regine Kreitz, hob in ihrer Laudatio die „exzellente Kommunikation in einem herausfordernden Umfeld“ hervor. Die zahlreichen und unterschiedlichen Aufgaben, die die Hochschulkommunikation der Uni Jena verfolge, verglich sie mit einer Jonglage. Katja Bär halte dabei vorbildlich „stets alle Bälle in der Luft“.

Katja Bär freut sich über die große Anerkennung, die mit der Auszeichnung verbunden ist, und versteht diese auch als Würdigung des Teams der Hochschulkommunikation der Universität: „Dahinter steht eine große Teamleistung. Wir haben die Abteilung Hochschulkommunikation in den vergangenen Jahren unter meiner Leitung aufgebaut und neu aufgestellt. Möglich war dies, weil Kommunikation im Präsidium und in der ganzen Universität einen hohen Stellenwert hat, der noch gewachsen ist.“ Dies zeige sich unter anderem durch ihre Einbindung in das Präsidium, wodurch die Verbindung von Strategie und strategischer Hochschulkommunikation erst möglich werde.

Seit Februar 2019 Leiterin der Abteilung

Katja Bär ist seit Februar 2019 Leiterin der Abteilung Hochschulkommunikation der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Zuvor leitete sie acht Jahre lang die Abteilung Kommunikation und Fundraising der Universität Mannheim. Sie studierte Geschichte, Kommunikationswissenschaft und Sprachen in Heidelberg und Mannheim sowie Classics in Cambridge. Mit ihren Teams wurde sie mehrfach für ihre Kommunikations- und Fundraisingkampagnen ausgezeichnet. Seit 2021 ist sie im Vorstand des Bundesverbandes Hochschulkommunikation für politische Stellungnahmen und die strategische Verbandsentwicklung zuständig.