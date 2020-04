Jena. Ihre Anwältin erkennt darin ein System und will andere Jenaer vor dubiosen Angeboten warnen. Ähnliche Fälle sind der Jenaer Verbraucherberatung bekannt.

Jenaerin Rentnerin zahlt für Buch so viel wie für ein Auto

„Es geht mir darum, andere Menschen zu warnen“. Das sagt die Jenaer Rechtsanwältin Brigitta Kögler, und dann lässt sie ein mehrere Kilogramm schweres Beweismittel ins Büro bringen. Es handelt sich um ein großes Buch, für das ihre Mandantin 24.999,00 Euro bei einem Haustürgeschäft bezahlt hat. Es ist nicht der einzige Buchverkauf dieser Art, den es in der letzte Zeit in der Stadt Jena gegeben hat. Und es ist auch nicht das einzige überteuerte Buch, das ihre Mandantin bei einem Händlernetzwerk erworben hat.

Bei dem Buch handelt es sich um eine Reproduktion des „Goldenen Evangelienbuches Kaiser Heinrichs III.“. Inwiefern es sich um eine gute oder schlechte Kopie handelt, muss noch ein Gutachter klären. Viel spricht dafür, dass das Faksimile niemals so viel wert ist wie ein neuwertiger Mittelklasse-Pkw. Das Original der Prunkhandschrift stammt aus dem 11. Jahrhundert.

„Goldenes Evangelienbuch“ als Geldanlage gepriesen

Die Buch-Kopie wurde der Rentnerin als „Geldanlage“ schmackhaft gemacht. Die Käuferin ist eine Altersrentnerin aus Lobeda. Sie hat eine Rente von 1253 Euro im Monat. Nach Abzug der Warmmiete, der Energiekosten, der Arztkosten und weiterer laufender Ausgaben bleiben ihr weniger als 200 Euro zum Leben. Nach Auffassung der Anwältin wurde die Jenaerin überrumpelt. Bis Anfang 2025 hat sie jetzt eine Kreditrate von 491 Euro monatlich zu zahlen. Das ist gemessen an ihren Einkünften sittenwidrig, sagt die Anwältin.

Der erste Buchverkäufer kam in Begleitung einer unbekannten Frau. „Der redegewandte Verkäufer gab vor, über den renommierten Bertelsmann-Verlag informiert worden zu sein“, berichtet die Anwältin. Dort war die Senioren tatsächlich vor Jahren Kundin. Und der Mann hatte noch eine weitere Nachricht: Die noch laufende Ratenzahlung für länger zurückliegende Buchkäufe könne umgeschuldet werden, wodurch sich die Gesamt-Kreditvertragssumme auf 31.000 Euro erhöhte. Einen vorbereiteten Kreditvertrag hatte der Händler dabei.

Das gelieferte „Prachtexemplar“ hatte Fehler

Das später gelieferte Buch erwies sich als fehlerhaft. Das „Prachtexemplar“ enthielt unleserliche und weiße Seiten“. Und es roch stark nach Chemie. Das später gelieferte Ersatzbuch hatte auf mehreren Seiten Löcher.

Fünf Monate später klingelte er wieder bei der Rentnerin. Sie ließ den Mann ein, weil der ihr Hoffnungen gemacht hatte, dass er ihr das teure Buch abkaufen könne. Das Buch sei wertvoll. Zum Verkauf kam es aber nicht. Der Verkäufer überredete die Seniorin vielmehr zum Bezug zweier weitere Faksimiles für noch einmal 5498 Euro, wodurch sich die Kreditsumme weiter erhöhte. Ein halbes Jahr lang wurde sie mit WhatsApp-Nachrichten hingehalten, unter anderen angeblich aus Brasilien, dann brach der Kontakt ab.

Auf die Frage ihrer Anwältin, warum sie sich auf so merkwürdige Beteuerungen eingelassen habe, konnte die Seniorin nichts sagen. „Sie ist einfach eingewickelt worden“, glaubt Brigitta Kögler.

Kann man Haustürgeschäft nicht widersprechen? Kann man, aber bei diesem Buchverkauf war das schwierig, weil er an einen Kreditvertrag geknüpft war. Das heißt: Die Rentnerin nahm einen Kredit auf. Die Bank zahlte das Geld auf ein Zwischenkonto sofort aus. Und von dort floss das Geld auf das Händlerkonto. Selbst im Falle eines Widerrufs muss sie also weiterhin die Raten an die Bank bezahlen. Zudem bezeichnete der Verkäufer den Widerruf als verspätet.

Verbraucherberatung kennt weitere Fälle in Jena

Monika Gutknecht von der Verbraucherberatung Jena sind mindestens zwei weitere Fälle in Jena bekannt, bei denen Bücher für mehrere tausend Euro das Stück den Besitzer wechselten. So berichtete sie der Redaktion. Dabei fanden die Händler diesen Dreh, um ihre Kunden zu überzeugen: Sie erklärten, die Buchsammlung ihre Kunden würde enorm an Wert steigen, wenn sie weitere Werke der Vollständigkeit wegen erwerben. Über Schreiben der Verbraucherberatung gelang die Rückabwicklung der Verträge.

Bei der Rentnerin aus Lobeda war es dafür zu spät. Es wurde beim Landgericht Gera Klage gegen beide Verkäufer erhoben: Zum einen auf Rückgabe des Geldes; zum anderen wegen „Schadenersatz aus sittenwidriger Vermögensschädigung aus Kreditvermittlung“.

Zumindest stellen die Gerichts- und Anwaltskosten die Seniorin nicht vor weitere finanzielle Probleme. Zur Kostenübernahme hat sich ihre Rechtsschutzversicherung bereiterklärt.