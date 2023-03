Jenas Amateurfilmer im Volkskunstkollektiv

Jena. Sechs Kurzfilme, die im VEB Carl Zeiss Jena entstanden, werden jetzt vom Stadtmuseum gezeigt. Gespräch mit drei früheren Mitgliedern

Das Jenaer Stadtmuseum präsentiert sechs Kurzfilme des Amateur-Film-Centrum Kombinat VEB Carl Zeiss Jena (AFC), die in der DDR, aber auch während der friedlichen Revolution entstanden sind. Drei der Mitglieder – Peter Gallasch, Stefan Kroneberger und Erhard Schorcht – blicken in einem Gespräch auf ihre jahrzehntelange Filmdreherfahrung zurück und berichten von ihrer Zeit hinter der Kamera.

Gegründet wurde das AFC 1951. Wie andere Betriebsfilmklubs auch, war das AFC in die staatliche Kulturpolitik eingebunden und somit Teil des staatlichen Gesamtkonzepts der Freizeitgestaltung. 1970 wurde es zusammengelegt mit den Amateurfilmern vom VEB Jenaer Glaswerk Schott & Gen. Die Mitglieder drehten neben Auftragsfilmen für das Kombinat u. a. Reportagen und Dokumentationen, aber auch Kurz- und Spielfilme. Es entstanden national sowie international preisgekrönte Filme mit einem breiten Themenspektrum.

Der Amateurfilmbereich in der DDR umfasste ganz unterschiedliche Tätigkeiten: Drehbuch, Regie, Kamera, Schnitt und Ton wurden oft von einer Person umgesetzt. DDR-Amateurfilmer*innen verstanden sich als „Volkskunstkollektiv“, in dem technisch-künstlerisch zusammengearbeitet wurde. Dabei war es oft sehr schwierig, an die benötigte Ausstattung und geeignetes Material zu kommen.

1991 wurden alle Kulturgruppen der DDR aufgelöst, auch das AFC. Im Gegensatz zu anderen ostdeutschen Amateurfilmgruppen machten die Amateurfilmer weiter und erhielten schon fünf Jahre später als VIDEOaktiv Jena e.V. national und international Anerkennung und nahmen 16 Preise entgegen. Bis zur Auflösung im Dezember 2021 blieben die Mitglieder des Amateur-Filmclub Jena aktiv und präsentierten ihre Filme der Öffentlichkeit.

Donnerstag, 2. März, 19 Uhr, Stadtmuseum Jena