Jenas Amtsärztin: „Ungeimpfte erkranken früher oder später an Corona“

Jena. Der Fachdienst Gesundheit Jena hat dem Robert-Koch-Institut am Donnerstag 44 Neuinfektionen gemeldet. 1121 Menschen wurden in einer Woche in Jena geimpft.

1121 Menschen haben sich in der vergangenen Woche nach Aussagen der Kassenärztlichen Vereinigung in den zwei Impfzentren der Stadt impfen lassen. 545 Personen hätten dabei das Angebot ohne vorherige Terminvereinbarung genutzt. „Wir können das Pandemiegeschehen nur in den Griff bekommen, wenn so viele Menschen wie nur möglich vom Angebot der Impfungen Gebrauch machen“, sagt die Leiterin des Fachdienstes Gesundheit, Enikö Ban.

Mit der Delta-Variante des Coronavirus werden man keine Herdenimmunität erreichen. Das heißt, wer ungeimpft ist, werde früher oder später an Corona erkranken. Eine Impfung könne vor einem schweren Verlauf der Erkrankung schützen.

Der Fachdienst Gesundheit hat dem Robert-Koch-Institut am Donnerstag 44 Neuinfektionen gemeldet. Die Fälle verteilen sich auf das familiäre, berufliche und sportliche Umfeld. Coronafälle wurden auch für die folgenden Einrichtungen gemeldet – Erhebungen zur Kontaktnachverfolgung dauern an: Leonardoschule, Angergymnasium, Kaleidoskopschule, Sportgymnasium, Ernst Abbe-Gymnasium, SBBS Gesundheit und Soziales, Kita Am Steiger, Katholischer Kindergarten.

aktive Fälle: 380



stationäre Fälle: 5



Hospitalisierungsinzidenz: 1,8



prozentuale ITS-Belegung (thüringenweit): 10,5 %



Infektionen der vergangenen sieben Tage: 210 (Vortag: 200)



Sieben-Tage-Inzidenz: 189,6 (Donnerstag: 180,6; Mittwoch: 162,6)

