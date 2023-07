Jenas Bündnisgrüne verurteilen brutalen Angriff auf eine Radfahrerin

Jena. Stadtratsfraktion fordert Maßnahmen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Temporeduzierung in der Kahlaischen Straße wäre sinnvoll.

Die Bündnisgrünen verurteilen das aggressives Verhalten gegenüber anderen Verkehrsteilnehmenden. Gleichzeitig fordert die Stadtratsfraktion Maßnahmen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass eine Frau in Jena körperlich attackiert und verletzt wurde, weil sie in der Kahlaischen Straße rechtmäßig mit dem Rad auf der Fahrbahn fuhr.

Im Nachgang wurden verschiedene Möglichkeiten diskutiert, wie man die Gefahrensituation für Radfahrende in der Kahlaischen Straße verbessern könnte – von einem Hinweisschild für den Autoverkehr bis zu einer kompletten Schließung der Straße für Fahrräder. „Die brutale Gewalt verurteilen wir aufs Schärfste. Darüber hinaus: Kein Gegeneinander, sondern Miteinander auf Straßen, Wegen und Plätzen. Es darf keine Verkehrsteilnehmenden zweiter Klasse geben“, sagt die Co-Fraktionsvorsitzende Kathleen Lützkendorf.

Stadtspitze muss Kampagne starten

Die bündnisgrüne Stadtratsfraktion schreibt in einer Mitteilung: „Wir verurteilen den verbalen und körperlichen Angriff auf die Radfahrerin und solidarisieren uns mit der Angegriffenen.“ Radfahren müsse sicher möglich sein: Sowohl auf Radwegen, sofern vorhanden, aber ganz selbstverständlich auch auf der Fahrbahn. Wo dies nicht möglich sei, müsse für mehr Sicherheit gesorgt werden. „Wir fordern die Stadtspitze auf, in Umsetzung des Beschlusses zum Radentscheid eine Kampagne zur Stärkung des Radverkehrs und für ein besseres Miteinander im Straßenverkehr im ganzen Stadtgebiet durchzuführen.“

„Lösungsvorschläge sind nicht zielführend“

Die Straßenverkehrsordnung fordere gegenseitige Rücksichtnahme als oberstes Gebot, sagt Lützkendorf. Leider berichteten zunehmend auch andere Radfahrende über aggressives Verhalten von Autofahrern. „Der Bericht des Angriffs hat auch in unserer Fraktion für Entsetzen gesorgt. Die in der Presse diskutierten Lösungsvorschläge sind nicht zielführend: Es wäre absurd, eine Straße für Radfahrende zu sperren, weil Autofahrer*innen sich rücksichtslos verhalten und Verkehrsregeln nicht kennen“, sagt Lutz Jacob, Fraktionsmitglied und Vorsitzender des Beirats für Radverkehr.

Auch ein Hinweisschild greife zu kurz, denn Radfahren auf der Fahrbahn sei laut Straßenverkehrsordnung der Normalfall. Für die Kahlaische Straße wäre eine Temporeduzierung sinnvoll, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. „Wirklich notwendig sind aber größere und nachhaltige Investitionen in ein sicheres Radwegenetz.“