Jenas Bundestagsabgeordneter Lenkert will helfen, Hinrichtung eines Iraners abzuwenden

Jena. Linken-MdB lädt dazu ein, Protest gegen Todesurteil zu unterstützen.

Jenas Linken-Bundestagsabgeordneter Ralph Lenkert hat sich bei jenen deutschen Prominenten eingereiht, die politische Patenschaften übernommen haben für die von Todesurteilen bedrohten Demonstranten im Iran.

Konkret fordert Lenkert von der iranischen Regierung die sofortige Aufhebung der gegen Arshia Tak Dastan verhängten Todesstrafe. Arshia Tak Dastan (18) ist gemäß einem Bericht von Amnesty International gemeinsam mit Mehdi Mohammadifard (19) und Javad Rouhi (31) je zweifach zum Tode verurteilt worden wegen „Feindschaft gegen Gott“ und „Korruption auf Erden“. Das Gericht habe festgestellt, dass die jungen Männer Brandstiftung oder Vandalismus betrieben hätten durch Tanzen, Klatschen, Singen oder Werfen von Kopftüchern in Lagerfeuer während der Proteste in Noshahr in der nördlichen Provinz Manzandaran im Herbst 2022. Arshia Tak Dastan wurde anschließend 28 Tage lang in Einzelhaft in der Haftanstalt Shahid Kazemi festgehalten, heißt es in dem Bericht. Nach den Recherchen von Amnesty International wurde er geschlagen und per Waffe am Kopf mit dem Tod bedroht; er sollte vor einer Videokamera „gestehen“. Die Vernehmungsbeamten hätten gedroht, seinen Vater festzunehmen und zu foltern. Eine gebrochene Zehe und Gedächtnisverlust beschreibt Amnesty bei Arshia als Folgen der Folter.

Geständnisse unter Folter

In dem Amnesty-Bericht, auf den Lenkert sich stützt, wird auf die ausschließlich folterbehafteten „Geständnisse“ hingewiesen. Demnach soll Arshia Tak Dastan Steine und eine Gasflasche in Richtung eines Polizeiautos geworfen und eine Straße blockiert haben.

Jenas Linken-Bundestagsmitglied Ralph Lenkert. Foto: Thomas Stridde

Und was würde Lenkert sagen auf Mußmaßungen, dass das Mullah-Regime sich wohl kaum vom Protest eines deutschen Politikers beeinflussen lasse? Ist die Mühe nicht vergeblich? „Nein. Die iranische Regierung ist wie einst die DDR-Regierung auf ein ordentliches Außenbild bedacht“, sagte Lenkert gegenüber der Redaktion. Insofern sei die Protest-Patenschaft die einzige Chance, dass der junge Mann mit dem Leben davonkomme. Es gebe doch einige entsprechende Erfahrungen mit Diktaturen, denke man etwa an die Aufhebung der Verbannung des Friedensnobelpreises Andrej Sacharow. Das habe die „internationale Aufmerksamkeit“ ermöglicht. Lenkert erläuterte, dass Bürgerinnen und Bürger per vorgefertigter Postkarte mit dem Porträt von Arshia Tak Dastan ihren Protest gegenüber der iranischen Botschaft bekunden können. Lenkerts MdB-Büro befindet sich in der Schlossgasse 11. Die Unterlagen lassen sich auch per Mail anfordern unter ralph.lenkert@bundestag.de.

Wort zu Wagenknecht

Stichwort Iran und dessen Unterstützung des russischen Angriffskrieges: Was sagte Ralph Lenkert zu den Forderungen seiner Partei-Kollegin Sahra Wagenknecht, die mit ihrem „Manifest für Frieden“ den Stopp von Waffenlieferungen in die Ukraine wie auch schnellstmögliche Verhandlungen zur Beendigung des Krieges fordert? Auch Lenkert steht gegen Waffenlieferungen, aber für „massive Unterstützung“ der Ukraine in allen anderen Formen. Die Forderung nach Friedensverhandlungen sei berechtigt, sagte er. Reagieren müsse jedoch „in allererster Linie Moskau“. Und nein, er halte nichts von Wagenknechts Ambitionen, eine eigene Partei zu grünen. „Wenn man sich teilt, ist man schwächer als gemeinsam.“