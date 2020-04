Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenas erste genehmigte Demo in Pandemie-Zeiten

„Corona kann keine Ausrede für Tatenlosigkeit sein – Grundrechte überall durchsetzen“. Das war am Donnerstag das Motto der mutmaßlich ersten genehmigten Demo in Thüringen seit Inkrafttreten der Corona-Verfügungen. Mehrere Jenaer Initiativen erinnerten vor 50 Teilnehmern auf dem Eichplatz an das Leid etwa der Flüchtlinge auf der griechischen Insel Lesbos und andere marginalisierte Gruppen. Solidarität erfordere in diesen Tagen, die Perspektive der besonders Betroffenen einzunehmen, sagte Jan Goebel vom selbstorganisierten Stadtteilladen Magdelstube. Bei Nachbarschaftshilfe dürfe das nicht enden. Politisch kämpferische Solidarität wolle die Bedingungen verändern, „die die Corona-Folgen so schlimm werden lassen“. (Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.)