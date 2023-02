Jenas gesammelte Kronkorken bringen Kinderaugen zum Strahlen

Jena. Shabnam Staudt und Uwe Feige übergeben Spende an Kinderhilfestiftung Jena

„Kronkorken sind nicht einfach Müll, sondern ein wertvolles Gut, das sich in Spenden umwandeln lässt“, weiß Shabnam Staudt, Projektkoordinatorin bei der Navimatix GmbH. Das hat sie zusammen mit dem Kommunalservice Jena (KSJ) bewiesen: In einer gemeinsamen Sammelaktion kamen innerhalb von zehn Monaten mehr als eine Tonne Kronkorken zusammen, die einem Schrottwert von 315 Euro entsprechen. Da der KSJ diesen Betrag verdoppelt hat, konnte nun Uwe Feige, Werkleiter des KSJ, einen Spendenscheck in Höhe von 630 Euro an Hans Proquitté, den Vorsitzenden der Kinderhilfestiftung Jena sowie stellvertretender Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Uniklinikum, übergeben.

„Wir freuen uns sehr über diese Spende – vor allem, weil sie gleich im doppelten Sinn Gutes tut, zum einen für die Umwelt und zum anderen für kranke Kinder in ganz Thüringen“, fasst Proquitté zusammen.

Shabnam Staudt hatte bereits mehrfach Ideen beim sogenannten Bürgerbudget Jena eingereicht. Dabei können Einwohner der Stadt Jena Verbesserungsmaßnahmen vorschlagen. 2022 kam sie auf die Idee, eine Kronkorken-Sammelaktion dort einzubringen. Diesmal mit Erfolg: Noch vor der eigentlichen Abstimmung über die eingesandten Ideen hatte der KSJ Interesse. „Wir hatten selbst schon länger über eine ähnliche Aktion nachgedacht“, sagt Martin Steglitz, Abteilungsleiter Kommunale Dienste, Marketing & Vertrieb des KSJ.

Seit Februar 2022 stehen deshalb goldene Sammeltonnen, die sogenannten Schatzkisten, auf den Wertstoffhöfen des KSJ in der Emil-Wölk-Straße 13A und der Löbstedter Str. 56 bereit. „Außerdem gibt es mittlerweile auch weitere Sammelstellen wie das Stadtteilbüro Winzerla oder verschiedene Jenaer Firmen, die die Kronkorken gesammelt zu den Wertstoffhöfen bringen“, freut sich Uwe Feige über das große Engagement der Jenaer Bürger. Innerhalb von zehn Monaten kamen bereits 1043 Kilogramm Kronkorkenverschlüsse zusammen. Das entspricht etwa 450.000 Deckeln. „Ich freue mich, dass das Projekt so gut angelaufen ist – und es auch fortgeführt wird“, sagt Staudt. Die Sammeltonnen auf den Wertstoffhöfen bieten auch künftig Platz für das wertvolle Metall, denn die Sammlung wird auch im Jahr 2023 weitergeführt. „Der Erlös wird dann dem Jenaer Hospizverein gutgeschrieben“, ergänzt Uwe Feige.

„Ich würde mich außerdem freuen, wenn sich neben Unternehmen auch Restaurants oder Veranstaltungen in Jena und Umgebung künftig an der Aktion beteiligen“, blickt Staudt in die Zukunft.