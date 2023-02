Jenas Großbaustelle im Schatten des Hochhauses

Jena. Wie sich die Skyline von Jena in den nächsten Jahren verändern wird

Noch bis Freitag, 17. Februar, ist der Fürstengraben zwischen Bibliotheksplatz und Johannisplatz wegen Arbeiten am Gehweg halbseitig gesperrt. Der Verkehr stadteinwärts wird umgeleitet, zum Beispiel über den Leutragraben.

Im Hintergrund: Das neue Psychologie-Hochhaus auf dem Inselplatz-Campus mit einer Höhe von etwa 70 Metern. Schon mehrfach berichtet – die Skyline von Jena wird sich in den nächsten Jahren verändern: drei geplante Hochhäuser auf dem Eichplatz (70 Meter, 20 Geschosse; 50/13; 33/10); das Hochhaus der Dotsource-Bebauung an der alten Feuerwache (66/17); am Steinweg-„Quartier 22“ (49/15); im „Solarwohnquartier“ am Spittelplatz (49/16); im Winzerlaer Columbuscenter-Nachfolgeprojekt (33/10).