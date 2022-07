Jenas Grüne vermissen schnell wirkende Maßnahmen

Luna kühlt sich in der Saale am Jenaer Paradies ab.

Jena. Jenaer Klima-Anpassungs-Strategie: Langfristige Projekte sind gut, reichen aber nicht aus

Kritisch betrachten die Bündnisgrünen die Umsetzung der Jenaer Klima-Anpassungs-Strategie. Eine Antwort der Stadt auf eine Kleine Anfrage verdeutliche, dass an einer Umsetzung konkreter Projekte, Anfragen und Maßnahmen bereits gearbeitet werde. Auffallend sei jedoch, dass viele dieser Projekte durch Personal- und Zeitmangel erst in der Planungsphase angelangt oder ohnehin langfristig angelegt seien, heißt es in einer Pressemitteilung. Es fehlten aber direkt wirkende und kurzfristig umsetzbare Maßnahmen, die über die neu gesetzten Stadtbäume hinausgehen und im günstigsten Fall schon diesem Sommer Erleichterung bringen könnten. „Die Schaffung kühlender begrünter Erholungsräume muss schneller gehen. Auch öffentliche Trinkbrunnen müssen zur Verfügung stehen sowie Sonnensegel an Sitzbänken am Eichplatz. Diese Sofortmaßnahmen darf die Stadt nicht länger aufschieben. Die Menschen brauchen jetzt unsere Hilfe“, sagt die Ko-Fraktionsvorsitzende Kathleen Lützkendorf.

Momentan sei der Hitzeaktionsplan leider mehr als Reaktionsplan angelegt. Dies müsse sich ändern. Die Stelle der Sachbearbeitung Klima-Anpassungs-Management müsse schnellstmöglich neu besetzt werden, und auch in der Corona-Pandemie müsse der gesundheitliche Aspekt bei der Klimaanpassung und Vorsorge im Gesundheitsamt einen höheren Stellenwert einnehmen. Für all diese notwendigen Schritte werde ausreichend Personal benötigt, das dringend eingestellt werden müsse.

„Insgesamt braucht es in dieser schwierigen Ausgangslage ein ambitionierteres Handeln von Seiten der Stadt“, fordert Lützkendorf. Die Klimakrise werde im täglichen Leben der Bürgerinnen und Bürger spürbar.