Jenas Innenstadt ist reif für die Notdurft-Inseln

Das kann man gut nachvollziehen: Rosa Maria Haschke muss die Antwort auf ihre Frage zu den „Notdurft“-Inseln als notdürftig empfunden haben. Die CDU-Stadträtin und Ortsteilbürgermeisterin von Wenigenjena hatte sich während der letzten Ratssitzung des Jahres für die Fragestunde den Hinweis auf ein Kernproblem der Pandemie aufgehoben: die Einsamkeit der Senioren. In die Stadt zu gehen, sei für die mehr oder minder mobilen älteren Bürger gerade in Corona-Zeiten besonders wichtig, um Kontakte zu pflegen. Da nun auch die Gaststätten geschlossen gehalten würden, entfielen jene Kontakte ebenso wie die Möglichkeit, dort eine Toilette zu nutzen. Nach Rosa Maria Haschkes Einschätzung werden die Corona-Beschränkungen von Senioren grundsätzlich akzeptiert. Doch gebe es an ihren Wegen durch die Stadt nun noch weniger Toiletten. Sehe also die Stadt Möglichkeiten, nach dem Vorbild der „Notinseln“ für gewaltbedrohte oder verzweifelte Kinder wenigstens zeitweilig „Notdurftinseln“ auszuweisen? Und dies vielleicht in Zusammenarbeit mit privaten Einrichtungen samt entsprechender Kennzeichnung?

Hannes Wolf: "Das Netz von Toiletten ist recht dicht"

Im Antwortschreiben von Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) heißt es, dass trotz Schließung der Gaststätten und Hotels doch noch eine ganze Reihe von öffentlichen Toiletten-Angeboten bestehe: Holzmarkt-Passage, Goethe-Galerie, Neue Mitte, Marktplatz („U-Bahn“) und Busbahnhof. Die Abstände von weniger als 250 Metern unter diesen Angeboten würden eine gute Erreichbarkeit ausmachen, so ist dem Schreiben zu entnehmen. Und: Eine Erweiterung des Angebotes scheine damit nicht notwendig, „da auch die Passantenfrequenz in der Innenstadt infolge der Pandemie deutlich zurückgegangen ist und damit die Toilettenkapazitäten ausreichend sind“.

Die Einschätzung des OB teilt zum Beispiel Hannes Wolf, City-Manager der Initiative Innenstadt e.V. „Wenn wir Abstände von 300 Meter haben, steht Jena im Vergleich zu anderen Städten gut da. Das Netz von Toiletten ist recht dicht", sagte Wolf auf Anfrage der Redaktion. Unabhängig von dieser Diskussion hält es Hannes Wolf für denkbar, nach der Pandemie das Projekt "Nette Toilette" zu beleben. Gastronomie und Einzelhandel halten dabei freiwillig ihre Toiletten für die Öffentlichkeit nutzbar (was in Jena schon einmal vor etwa neun Jahren vorangetrieben worden war).

Notdurft-Verrichtungen an der Rückseite der Stadtkirche

Rosa Maria Haschke sagte auf die Erwiderung des OB, schon Rolltreppen und Fahrstühle wie in der Goethe-Galerie hielten weniger rüstige Senioren ab, die dortige Toilette zu nutzen. Und die Markttoilette ("U-Bahn") werde von vielen Älteren wegen der langen Treppe in den Untergrund als heikel betrachtet. "Die fällt in dieser Rechnung total aus." Rosa Maria Haschke hat, wie sie der Redaktion sagte, bei den "Notdurft-Inseln" etwa an Gaststätten gedacht, die Außen- und Abhol-Verkauf anbieten und einen Weg zur Toilette offenhalten. Oder an Apotheken. "Mein Grundgedanke bleibt: Die älteren Leute, die noch raus können, die müssen auch raus."

Er sei verärgert gewesen über die Antwort des OB, sagte Grünen-Stadtrat und Seniorenbeiratsvorsitzender Ralf Kleist. "Ich sehe es auch nicht so, dass das Angebot ausreicht." Es sei doch nicht von ungefähr so, dass die Rückseite der Stadtkirche nur zu oft als Ort von Notdurft-Verrichtungen missbraucht werde. Kleist schaut in die Zukunft: Bei weiteren Bebauungsplanungen für den Eichplatz "müssen wir so etwas mitdenken", sagte er. Aus seiner Sicht muss dabei "mindestens eine zweite öffentliche Toilette" rausspringen.