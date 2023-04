Jenas Kleingärten sind nach Ansicht der Stadtspitze nicht sakrosankt

Jena. Klimaaktionsplan: OB und Bürgermeister lehnen den pauschalen Erhalt aller Anlagen auf kommunalen Grundstücken weiterhin ab

Die Kleingärten in Jena sind nicht sakrosankt: Die Stadt will nicht auf pauschale Lösungen zum Erhalt aller Kleingartenflächen setzen, sagte jetzt OB Thomas Nitzsche (FDP). Er greift die Diskussion zum Klimaaktionsplan auf und wird dabei auch vom Vorsitzenden des Stadtentwicklungsausschusses, Guntram Wothly (CDU), unterstützt. Dabei vertrat der CDU-Stadtrat Bastian Stein erst vor wenigen Tagen eine andere Meinung.

Die Diskussion zum Klimaaktionsplan im Stadtrat brachte auch einen Änderungsantrag der Fraktion Bürger für Jena zu Tage, der von der Stadt Jena als sachfremd und anderen Planungen widersprechend eingestuft werden musste. Konkret ging es um die pauschale dauerhafte Erhaltung von Kleingärten auf kommunalen Grundstücken.

„Der Erhalt von Kleingärten hat zunächst keinen relevanten Zusammenhang zu den Kohlendioxid-Einsparungen, auf die der Klimaaktionsplan konkret abzielt. Gleichwohl hat der weitläufige grüne Gürtel um das Jenaer Stadtgebiet eine stadtklimatische Funktion,“ sagte Nitzsche. Diese Flächen tragen oftmals zur Versorgung der Stadt mit Kaltluft bei.

Die Verwaltung müsse auch die Lage auf dem Wohnungsmarkt erkennen und Flächen finden, die eine Stadt der kurzen Wege ermöglichten. „Unsere Haushaltsprognose geht selbst bei stagnierenden Einwohnerzahlen von einem deutlichen Mehrbedarf an Wohnungen in Jena aus,“ sagte SPD-Bürgermeister Christian Gerlitz. So biete die Fläche im Bereich der Schweizerhöhe exzellente Voraussetzungen für eine harmonische bauliche Entwicklung. Gerade bei dieser einzigen im kommunalen Besitz befindlichen Fläche lasse sich sozialer Wohnungsbau, wie ihn die sogenannte Konzeptvergabe vorsieht, realisieren. Ein ganz anderer Fall liege am Erich-Halbauer-Weg in Altlobeda vor: An diesem Standort sollen zukünftig die freiwilligen Feuerwehren von Altlobeda und Wöllnitz ein neues Domizil erhalten. Heute befindet sich dort noch ein Teil einer Kleingartenanlage. Das Bundeskleingartengesetz sieht für beide Anlagen vor, dass Ersatzland geschaffen werden muss.

„Wir sehen in Jena zum Glück weiterhin neue Ansiedelungen von Unternehmen sowie wissenschaftlichen Einrichtungen und natürlich brauchen wir dafür auch weiteren Wohnraum,“ sagte Guntram Wothly. „Eins ist für mich klar: Mangelndes Wohnungsangebot darf auch in Zukunft unserem Wachstum nicht im Wege stehen.“

Zumindest scheint die Statistik auf der Seite der Bürger zu sein: Jena schrumpft, die Zahl der Einwohner sank von 109.000 im vierten Quartal 2018 auf 108.262 im dritten Quartal 2022. Der CDU-Stadtrat Bastian Stein erinnerte bereits daran, dass im Flächennutzungsplan 18,4 Hektar für fast 1300 Wohnungseinheiten ausgewiesen sind. „Fraglich, ob wir mehr brauchen“ , sagte er.