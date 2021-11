Jenas Krisenstab vertagt Entscheidung zum Weihnachtsmarkt

Jena. Die laufende Diskussionen im Bundestag sollen abgewartet werden, außerdem ist die Abstimmung mit dem Land noch nicht abgeschlossen.

Der Jenaer Krisenstab hat in seiner Sitzung am Donnerstag ausführlich über die Durchführung des Weihnachtsmarkts in Jena diskutiert, dies wird von der Stadt mitgeteilt. Im Zentrum der Überlegungen habe angesichts der rapide steigenden Inzidenzen eine nachhaltige Lösung gestanden, welche auch noch in vier Wochen Bestand haben könne. Eine Durchführung müsse auch im Kontext anderer Großveranstaltungen gesehen werden.

„Da es noch Abstimmungsgespräche mit dem Land Thüringen gibt und die heute laufende Diskussion im Bundestag zur neuen Gesetzgebung in die Entscheidung einfließen sollen, wurde eine endgültige Positionierung auf den morgigen Tag verschoben“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.