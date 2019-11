Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenas Kulturchef: Ehrliche Diskussion zur Orgel nötig

Die Diskussion um die Zukunft der Volkshaus-Orgel hat Fahrt aufgenommen. Nachdem sich am Montag Thomas Grubert, der Initiator der Petition für den Erhalt der Orgel, kritisch zu den Abbauplänen geäußert hat, mahnt Jenakulturchef Jonas Zipf eine ehrliche Debatte an.

Wer die Orgel erhalten will, müsse auch sagen, dass dies sehr teuer würde, was die Stadt Jena niemals allein stemmen könnte. Wenn man auf Dauer ein sinfonisches Instrument mit allen Klangfarben haben möchte, müsse man an die Option eines kompletten Orgelneubaus denken. Und dafür müsse man einen zweistellige Millionen-Betrag in Betracht ziehen. Dazu wären Mittel von der EU, dem Bund und dem Land Thüringen nötig.

Zipf macht auch noch einmal darauf aufmerksam, dass die Orgel 1987 offenbar unter starkem zeitlichen Druck eingebaut worden sei. Dabei wäre es zu einigen Baumängeln gekommen wie etwa eine unzureichende Lüftungsanlage. Man habe sehr wohl mit der Orgelbaufirma Sauer gesprochen und ein Angebot in Höhe von 350.000 Euro für eine Sanierung erhalten. Man müsse jedoch auch an die Erneuerung der Orgelelektrik und Arbeiten im Saal denken, also noch einmal 750.000 Euro, wie Carsten Müller von Jenakultur sagt.

Gleichzeitig macht Zipf klar, dass man die Orgel als schützenswert ansehe und bei einem möglichen Ausbau, wozu aber noch nichts entschieden sei, einen zusammenhängenden Verkauf des Instruments favorisiere. Auf jeden Fall aber bleibe man „total gesprächsbereit“ und wolle zum angekündigten Orgelgipfel am 4. Dezember mit allen Beteiligten direkt an der Orgel über deren weiteres Schicksal offen reden.