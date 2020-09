Jenas Linke für den Bus ins Himmelreich

Die Fraktion „Die Linke“ unterstützt die Petition der Bürger aus dem Ortsteil Zwätzen, wonach insbesondere das Wohngebiet „Himmelreich“ nach dem Wegfall des Schienenersatzverkehrs am 31. August an den Nahverkehr angebunden bleiben soll. „Wir hatten unseren Vorschlag für den Jenaer Nordraum inklusive Himmelreich bereits für den Entwurf des Jenaer Nahverkehrsplans eingebracht, der im Oktober 2020 im Stadtrat verabschiedet werden soll“, sagt die Fraktionsvorsitzende Lena Saniye Güngör am Donnerstag.

Für eine bessere Erschließung von Himmelreich und Kunitz schlage man die Einführung einer neuen Buslinie vor, die von der Altenburger Straße über Kaufland, Löbstedt, Kunitz, Zwätzen, Dröselbau Himmelreich, Zwätzen, Löbstedt, Kaufland wieder zur Altenburger Straße und in die Gegenrichtung halbstündlich sowie am Wochenende und feiertags stündlich verkehren solle. Als Übergangslösung werde die Fraktion im Stadtrat beantragen, den bisherigen Ersatzverkehr über das Himmelreich stündlich weiter zu bedienen, und zwar zumindest bis zum Kaufland (Kuitanstraße).

Unterstützer der Petition wollen, dass die städtische Busanbindung ins Himmelreich erhalten bleibt. Für einen Einwohnerantrag, der die Befassung des Stadtrates mit einem bestimmten Thema erzwingt, braucht es 300 Unterschriften. Diese Marke haben die Initiatoren der Petition deutlich überschritten.