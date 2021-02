Jenas Linken geht es um die soziale Gerechtigkeit

Jena. Keine Kürzungen: Fraktion bringt in Jenas Stadtrat einen Antrag mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen ein

Auch wenn das umstrittene Haushaltssicherungskonzept erst einmal vom Tisch ist (wir berichteten): Die Linke in Jena wird zur nächsten Stadtratssitzung einen Antrag einreichen, in dem es vor allem um die soziale Gerechtigkeit geht. Darin enthalten sind gleich eine Reihe von Maßnahmen.

Die Linken lehnen dabei eine Erhöhung der Kita- noch Hortgebühren ab und sprechen sich gegen die Kürzungen bei den Frauen-, Sozial- oder den Migrations-/Integrationsvereinen aus.

Ebenso lehnen Fraktion und Partei Kürzungen bei der kulturellen Vereinsförderung und bei der Sportförderung ab. Ferner bekenne man sich auch zur Jenaer Bildungslandschaft und beantrage, die Finanzierung der Beförderung zur Wahlschule zu erhalten und auch das Projekt Rabatz, die Kindersprachbrücke und Witelo nicht zu beschneiden. „Eine klare Absage gibt es auch zur Abschaffung des Sozialtickets Jenabonus“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Dessen Umfang sei bereits in den vergangenen Jahren immer weiter eingeschränkt worden. Das Sozialticket sei auf Initiative der Linken eingeführt worden. Seitdem wolle die Verwaltung das Angebot abschaffen. Die Partei stehe damit zu ihren Aussagen vor der Wahl auch in Krisenzeiten, betonen Fraktion und Stadtverband. Dabei könne die Finanzlage der Stadt 2021 als stabiler eingeschätzt werden als zunächst angenommen, auch weil weitere Ausgleichszahlungen durch die Landesregierung in Vorbereitung seien und die drei Fraktionen im Landtag Gesetzesänderungen auf den Weg gebracht hätten.

„Der angebliche Sachzwang für einschneidende Sparmaßnahmen liegt nicht vor. Jena kann und muss politisch gestalten und Schwerpunkte setzen. Wir fordern deswegen die demokratischen Fraktionen im Jenaer Stadtrats auf, nicht an ideologisch begründeten Sparzielen festzuhalten, sondern in den weiteren Beratungen im Sinne unserer Stadt zu entscheiden“, sagt die die Vorsitzende des Stadtverbands, Julia Langhammer.