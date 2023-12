Jenas Musikalischer Weihnachtskalender spült eine satte Spendensumme zum Freizeitladen Winzerla

Jena Am 23. Dezember wurde die Summe bekannt gegeben, die die jährliche Aktion für den Freizeitladen Winzerla einbrachte

Die Band „Pelican Rex“ bot am Samstag, 23. Dezember, ein fulminantes Finale für den in Jena bereits zur Tradition gewordenen Musikalischen Weihnachtskalender (Muweika). An 23 Abenden unterhielten Bands aus ganz Thüringen Besucherinnen und Besucher mit etwa 20-minütigen Mini-Konzerten an unterschiedlichen Locations. Besondere Highlights stellten auch in diesem Jahr wieder die Konzerte am Theaterhaus und in der Friedenskirche dar. Doch auch die Wagnergasse bot bei Konzerten vor dem Café Kabuff oder dem Restaurant Stilbruch eine sehr stimmungsvolle Atmosphäre.

Was bleibt, sind 19.000 Euro, die bei den Veranstaltungen durch den Verkauf von Glühwein und Kinderpunsch eingenommen wurden und vollumfänglich an den Freizeitladen Winzerla gespendet werden. Der Verein LeWi – Lebenswelt Winzerla e.V. möchte mit dem Geld die Außenanlagen der Freizeiteinrichtung für Kinder und Jugendliche aufmöbeln und beispielsweise Überdachungen für die Sitzgelegenheiten anschaffen. Im Freizeitladen können junge Menschen unentgeltlich Zeit mit ihresgleichen verbringen und sich sportlich oder kreativ betätigen. Im Stadtteil Winzerla stellt die Institution eine wichtige Alternative zu kommerziellen Freizeitangeboten dar und trägt damit zur Förderung von Kindern und Jugendlichen vor allem aus benachteiligten Familien bei.

Muweika tut Gutes – seit sieben Jahren in Jena

Bereits seit 2014 gibt es den musikalischen Weihnachtskalender in Jena und das Veranstaltungsformat ist auch in seinem zweiten Jahr nach der Corona-Pause beliebt wie eh und je. Die Mini-Konzerte zählen jedes Jahr im Dezember zu den kulturellen Highlights der Lichtstadt – für die Bands ebenso wie für Besucherinnen und Besucher.

„Wir haben heute schon wieder zahlreiche Anfragen von Gruppen, die nächstes Jahr gerne beim Muweika dabei sein wollen“, berichtet Mitveranstalter und Dotsource-Chef Christian Otto Grötsch. Es kann also davon ausgegangen werden, dass es am 1. Dezember 2024 ein Wiedersehen mit Glühwein und guter Musik geben wird. Größte Unterstützer des musikalischen Weihnachtskalenders sind die ortsansässigen Internetunternehmen DotSource und Salesforce.