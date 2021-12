Jenas Nahverkehr schneidet 30 Bahnsteige zurecht

An den Haltestellen Mühlenstraße wurden die Bahnsteige jetzt so zurechtgeschnitten, dass die neuen und um wenige Zentimeter breiteren Straßenbahnen Platz zum Halten bekommen.

„Wir bauen für die Lichtbahn“ – so das Motto, das den Nahverkehr in den kommenden Monaten bei sehr verschiedenen Bauvorhaben innerhalb des Streckennetzes begleiten wird. Aktuelles Beispiel: An den Haltestellen Mühlenstraße wurden die Bahnsteige jetzt so zurechtgeschnitten, dass die neuen und um wenige Zentimeter breiteren Straßenbahnen Platz zum Halten bekommen.

Um einen akkuraten Sägeschnitt an den sogenannten Kasseler Borden anzeichnen zu können, baute die vom Jenaer Nahverkehr beauftragte Firma zunächst einen eigenen Messwagen. Anschließend sägten die Mitarbeiter entlang der vorgenommenen Markierungen mit wassergekühlten Spezialsägen – 34 Meter an der stadteinwärtigen und 32 Meter an der stadtauswärtigen Haltestelle. Insgesamt werden so noch 30 Bahnsteigkanten für die neuen Straßenbahnen vorbereitet.

Der Lieferauftrag umfasst Straßenbahnen in zwei unterschiedlichen Fahrzeuglängen, die wenige Zentimeter breiter sind als die bisherigen. 16 Fahrzeuge sind siebenteilig ausgeführt mit einer Fahrzeuglänge von rund 42 Metern. In den drei Multifunktionsbereichen befinden sich vier Plätze für Rollstuhlfahrer. Ebenso erhalten Kinderwagen und Fahrräder Abstellfläche. Acht Fahrzeuge sind als fünfteilige Straßenbahnen ausgelegt. Die erste Bahn soll Ende 2022 in Jena eintreffen und im Jahr 2023 in Betrieb gehen.