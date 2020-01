Jena. Die Steuereinnahmen werden wie bereits 2019 auch in diesem Jahr deutlich geringer ausfallen.

Jenas OB verlängert Haushaltssperre in das Jahr 2020

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenas OB verlängert Haushaltssperre in das Jahr 2020

Neues Jahr, altes Problem: Weil die Steuereinnahmen hinter den Erwartungen zurückbleiben, hat OB Thomas Nitzsche (FDP) eine Haushaltssperre über 4,5 Millionen Euro für das Haushaltsjahr 2020 verhängt. Das bestätigte das Rathaus am Mittwoch.

Der erwartete Jahresfehlbetrag 2020 werde sich auf der Grundlage der Steuerschätzung vom November 2019 um 5,7 Millionen Euro auf 8,7 Millionen Euro verschlechtern. Dies sei insbesondere auf einen konjunkturbedingten Rückgang der Steuererträge um 4,6 Mio. Euro zurückzuführen, der in ähnlicher Höhe auch in den Folgejahren zu erwarten sei. Dabei wurde für die Stadt Jena weiterhin das optimistische finanzielle Szenario „2030-B“ zugrunde gelegt, dessen Eintreten jedoch keineswegs sicher ist.

Um auch im zweiten Jahr des Doppelhaushalts 2019/20 die finanzielle Handlungsfähigkeit zu gewährleisten, werden die Einsparmaßnahmen aus 2019 leicht modifiziert fortgeschrieben. „Wir sperren innerhalb der Verwaltung Teile der Sachkostenbudgets. Weiterhin sollen Entgelte bei Gebäudemieten und für Infrastrukturnutzung für die Eigenbetriebe sowie Personalkosten eingespart werden“, sagt Finanzdezernent Benjamin Koppe (CDU). Jedoch müssten auch im Bereich der freiwilligen Leistungen in 2020 Beiträge zur Entlastung geleistet werden, so dass hier 335.000 Euro in die Sperre einbezogen wurden.

Die Festlegung der Sperre zu einem sehr frühen Zeitpunkt bietet die Möglichkeit, innerhalb des Haushaltsjahrs 2020 auf Veränderungen zu reagieren. Wenn sich die Einnahmesituation aufgrund höherer Steuerveranlagungen oder zusätzlicher Landesmittel verbessert, kann die Sperre ganz oder teilweise aufgehoben werden – im entgegengesetzten Fall jedoch auch verschärft werden.

In einer ersten Reaktion forderte die CDU, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. „Weil die Bedeutung der Gewerbesteuer für Jena steigt, brauchen wir eine Politik für eine gesunde wirtschaftliche Entwicklung schon aus Eigeninteresse“, sagt der CDU-Stadtrat Bastian Stein. Im Mittelpunkt stünden hier Projekte zum Wohnen und Arbeiten in Jena. „Wir müssen auch das Wünschenswerte vom Machbaren unterscheiden. Wenn das nicht gelingt, leiden die Schwachen bei einer Konsolidierung zuerst.“

Bereits im August 2019 verhängte der OB eine Haushaltssperre.