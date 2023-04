Jenas Oberbürgermeister tourt durch die Ortsteile

Jena. Die ersten 14 Termine stehen fest. Der Auftakt findet am 12. April in Maua statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen.

Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) besucht in den kommenden Wochen und Monaten die Jenaer Ortsteile und sucht das Gespräch vor Ort. Die ersten 14 Termine stehen fest. Der Auftakt findet am 12. April in Maua statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen.

Das Stadtgebiet Jenas ist in 30 Ortsteile untergliedert. Die Ortsteile wählen für sich einen Ortsteilrat und eine Ortsteilbürgermeisterin oder Ortsteilbürgermeister. Diese Menschen leisten ehrenamtlich eine wichtige Arbeit und bilden das Scharnier zwischen Bevölkerung, Politik und Stadtverwaltung. Der Oberbürgermeister tauscht sich einmal jährlich mit den Ortsteilbürgermeistern aus. So verschieden die 30 Ortsteile sind, so vielfältig sind ihre Themen und Anliegen. In der großen Runde einmal im Jahr ist dafür selten genug Zeit. Die Ortsteil-Tour soll deshalb ein ergänzendes Format sein, um in den Austausch mit den Menschen vor Ort zu kommen.

„Die Ortsteilräte und Ortsteilbürgermeister vor Ort zu besuchen, bietet die beste Möglichkeit, um zuzuhören und Anliegen aufzunehmen. Die Räte, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind das Bindeglied, um Entscheidungen der Verwaltung der Bevölkerung zu vermitteln und andersherum die Standpunkte der Menschen in die Politik und die Verwaltung einzubringen“, sagt der OB gemäß einer Pressemitteilung. Die Termine:

12. April, 20 Uhr, Maua, Im Goldenen Schiff, Alter Handelsweg 2

18. April, 17.30 Uhr, Ilmnitz, Heimatvereinshaus, Ilmnitzer Dorfstraße

20. April, 18.45 Uhr, Wöllnitz, Ortsteilbüro, Wöllnitzer Straße 99

26. April,19 Uhr, Isserstedt, Gemeindesaal, Am Rasen 1

2. Mai, 16 Uhr, Krippendorf, Feuerwehrgerätehaus Krippendorf

3. Mai, 19.30 Uhr, Leutra, Feuerwehrhaus, Leutra Nr. 112

4. Mai, 16.30 Uhr, Lützeroda, Ortsbegehung

9. Mai, 18 Uhr, Cospeda, Häuschen, Jenaer Straße 1

11. Mai, 19 Uhr, Münchenroda/Remderoda, Feuerwehrvereinshaus, Münchenroda 27a

25. Mai, 17 Uhr, Ammerbach, Ortsbegehung

5. Juni, 20 Uhr, Drackendorf, Gemeindebüro, Alte Dorfstraße 17

6. Juni, 18 Uhr, Ziegenhain, Vereinshaus des Ziegenhainer Tal e.V., Edelhofgasse 22

20. Juni, 18 Uhr, Closewitz, Ortsbegehung

12. Juli, 19 Uhr, Kunitz/Laasan, Ortsbegehung