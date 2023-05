Jenas Ostbad öffnet seine Pforten

Jena. Saison geht in Jena bis zum 15. September. 67.000 Besucher im Jahr 2022 gezählt

Zwei Wochen später, aber 13 Grad wärmer: Nach dem Beginn der Freibadsaison im Südbad zog am Montag das Ostbad nach. Daran konnte auch die Kalte Sophie nichts ändern, die als letzte der fünf Eisheiligen den Ton angab.

Ingrid Berndt war die erste Besucherin im Ostbad und erhielt zur Begrüßung von Simone Kunath und Maria Onken von den Jenaer Bädern Blumen überreicht. Insgesamt warteten 15 Gäste darauf, dass das Freibad öffnete. Die Wassertemperatur betrug am Morgen erfrischende 15 Grad, die Lufttemperatur lag bei 23 Grad.

Treue Stammgäste

Es gibt etwa ein Dutzend Männer und Frauen aus Jena, die jeden Sommer jeden einzelnen Tag ins Jenaer Ostbad gehen. Vom Start am Montag bis zum Ende der Freibadsaison am 15. September ziehen sie ihre Bahnen in dem 1700 Quadratmeter großen Schwimmbecken. Hinzu kommen Tausende Besucherinnen und Besucher; 67.000 waren es nach Angaben der Jenaer Bäder allein im vergangenen Jahr.

Neuer Spielplatz

Um das Bad am Fuß des Jenzigs zu erhalten, investiert die Bädergesellschaft regelmäßig. So wurden in den vergangenen Jahren der gesamte Sanitärtrakt mit Fußböden, Fliesen sowie allen Sanitär- und Duschinstallationen erneuert. Zusätzlich stehen in dem Freibad ein Wickeltisch sowie ein Nassraum für Familien mit Kleinkindern zur Verfügung. Und auch ein komplett neuer Spielplatz wurde in der Nähe zum Kinderbecken errichtet. Beliebt ist es auch wegen seiner Ausstattung mit Schwimmer-, Nichtschwimmer- und Kleinkindbecken, Kinderspielplatz und besonders großer Liegewiese.

Frühschwimmen

Zu einem besonderen Tarif (2,50 Euro) bietet die Bädergesellschaft Frühschwimmen an. Jeweils dienstags und donnerstags von 7 bis 9 Uhr können Frühaufsteher im Jenaer Ostbad im fast 50 Meter langen Becken ihre morgendlichen Bahnen ziehen.

Damit die Badegäste während der heißen Sommermonate viel Freibadspaß ausschöpfen können, bleiben beide Freibäder erstmals in diesem Jahr im Juni drei Stunden länger geöffnet als bisher, von 9 bis 20 Uhr. Die Eintrittspreise für die Freibäder bleiben auch in diesem Jahr unverändert. Ein Erwachsener zahlt 4 Euro für einen Freibadbesuch, die ermäßigte Karte kostet 3 Euro. Weitere Tarife und Angebote finden Gäste im Internet. Zusätzlich zu den Tagestickets können auch Saisonkarten ab sofort im Online-Shop unter erworben werden.

www.stadtwerke-jena.de und shop.jenaer-baeder.de