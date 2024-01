Jenas Prophet des Jahres reist nach Bad Pyrmont

Der erste Preis für Rolf Biertümpfel (Mitte), „Prophet des Jahres“. Dazu übergab am Montag Matthias Dittmeier, Direktor des Hotels „Dorint Esplanade“ (links), einen Reisegutschein. David Weber (rechts), Verkaufs-Chef des Autohauses Fischer, hatte schon mal den Wagen vorgefahren.

Jena Preis für den Sieger des traditionellen Ratespieles ist übergeben

Mit einem vom Autohauses Fischer bereitgestellten Leih-Skoda kann Rolf Biertümpfel als Sieger unseres traditionellen Spiels „Prophet des Jahres“ auf Reisen gehen. Für ihn und seine Ehefrau wird ein schönes Hotel im niedersächsischen Bad Pyrmont über zwei Nächte gebucht sein. Den Gutschein dazu übergab am Montag Matthias Dittmeier, Direktor des Hotels „Dorint Esplanade“. David Weber, Verkaufs-Chef des Autohauses, hatte schon mal den Wagen vorgefahren.

Zehn Fragen zu Beginn des Jahres

Rolf Biertümpfel hatte zu den über 300 Lesern gehört, die sich zu Beginn des Jahres 2023 am Spiel „Prophet des Jahres“ beteiligt und zehn Ja-Nein-Fragen zur Stadtentwicklung in weiser Voraussicht per Ankreuzung auf einem Coupon beantwortet hatten. Unter den Einsendern mit den meisten richtigen Antworten wurde ihm zu Beginn des neuen Jahres der erste Preis zugelost.