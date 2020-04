Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenas Ratsparteien streiten sich wegen des Sonderausschusses

Die „Bürgerlichen“ schießen zurück: CDU, FDP und „Bürger für Jena“ (BfJ) kritisieren in einer gemeinsamen Erklärung, wie Grüne, SPD und Linke auf die Abschaffung des Stadtrat-Sonderausschusses dringen (Zeitung vom Dienstag). Zwar habe das Landesverwaltungsamt die Lage so interpretiert, dass der wegen der Coronakrise als Notbehelf agierende Ausschuss nur empfehlen und nicht beschließen kann. Doch lägen die Ursachen nicht in Jena, erklärt BfJ-Fraktions-Chef Jürgen Häkanson-Hall. Jenas Rot-Rot-Grün könne doch mit direktem Draht zur rot-rot-grünen Landesregierung in Erfurt eine Anpassung herbeiführen. „Eine Abschaffung des Sonderausschusses aus Frust ohne bessere Lösung wäre ein Schildbürgerstreich“, sagt CDU-Fraktions-Chef Guntram Wothly. Dann verblieben nur noch die Eilentscheidungen des OB. Und Wothlys FDP-Amtsbruder Alexis Taeger: Es sei auch nicht demokratisch legitim, wenn etwa die SPD jetzt Beschlüsse fassen wolle, die nicht eilbedürftig sind. Das müsse einem Stadtrat vorbehalten bleiben, der nach der Krise in voller Besetzung und in voller Länge tagen kann. Ansonsten verkehre sich die Forderung nach demokratischer Legitimation in ihr Gegenteil.