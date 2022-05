Jenas Schatzkammern öffnen ihre Türen für ein nächtliches Erwachen

Jena. Die Lange Nacht der Museen lädt am Freitag, 20. Mai, ab 17 Uhr zu besonderen Entdeckungen ein. Nie zuvor beteiligten sich so viele Einrichtungen in Jena

Es wird ein nächtliches Wiedererwachen: Die Lange Nacht der Museen in Jena, am Freitag 20. Mai, gibt nach der schwierigen Phase strenger Pandemiebeschränkungen und dem Komplett-Ausfall der Veranstaltung im vergangenen Jahr nun wieder einen Einblick in die Schatzkammern der Stadt. Nie zuvor beteiligten sich so viele Einrichtungen an der Museumsnacht wie in diesem Jahr, sagt Erik Stephan, der Direktor der Städtischen Museen.

An 34 Standorten können die Besucher von 17 bis zum Teil 24 Uhr die Museumslandschaft Jenas erkunden. „Bei einer Besucherzahl von etwa 2000 haben wir bisher immer von einer gelungenen Museumsnacht gesprochen“, sagt Stephan und hofft auch in diesem Jahr auf viel Zuspruch. Der Vorverkauf zeige schon jetzt, dass das Interesse groß sei.

Zahlreiche Führungen, Lesungen, Konzerte und Kinderveranstaltungen werden geboten. Es sei schwierig da nur einige Highlights herauszustellen, so Stephan. Den Besuchern bleibt letztlich die Qual der Wahl. Bei der Entscheidungsfindung hilft das Programmheft, in dem sich Tourenvorschläge finden, sowie die neue übersichtliche Internetseite, deren Gestaltung Jena für die gesamte Impulsregion Erfurt, Weimar, Jena, Weimarer Land übernommen hat. Christiane Hühn, die stellvertretende Stadtmuseumsleiterin und Grafikerin Cosima Göpfert hatten dabei die Projektleitung inne und koordinierten die Programmentwicklung der Jenaer Museumsnacht.

Die Eule als kluges Nachttier ist das neue Museumsnacht-Maskottchen. Sie führt mit Audio-Guide auf den Eulenohren durch das große Angebot. An jedem Standort, der seine Türen öffnet, signalisieren Luftballons mit der Museums-Eule, dass es etwas zu entdecken gibt.

Die Museumsnacht-Rallye

Bei der Museumsnacht-Rallye gilt es Eulen nach Athen zu tragen. Man erhält an den einzelnen Museums-Stationen Eulen-Aufkleber, je nach Alter benötigt man drei oder fünf dieser Aufkleber. An den jeweiligen Stationen gilt es außerdem das Versteck der Eule zu entdecken und zu notieren. Die Teilnahme ist einfach: Am hinteren Umschlag des Programmheftes findet sich eine heraustrennbare Karte mit allen Infos. Wer alle Aufgaben erfüllt hat, erhält in der Museumswerkstatt, in der Saalstraße, im ehemaligen Raum der Kirchgemeinde Stadtmitte, ein kleines Geschenk.

Überall Musik

Eröffnet wird die Nacht auf dem Jenaer Marktplatz. Das Blechbläserensemble der Musik- und Kunstschule unter der Leitung von Trompeter Anatoli Michaelis gibt dabei den musikalischen Rahmen. Eine musikalische Begleitung gibt es jedoch während der gesamten Veranstaltung: Auf den Straßen werden Robert Krainhöfner (Saxophon) und Johannis Aehnlich (E-Gitarre) an immer wieder wechselnden Orten die Nach mit Jazz-Klängen erfüllen. Im „Garten“ des Daheme im Schillergässchen lassen Tabea Wollner (Gesang, Szenen) und Tobias Wollner (Klavier, Gesang) Songs von Rio Reiser erklingen, und in der Friedenskirche präsentieren die Musik-Preisträger Matthias (Violoncello) und Michael von Hintzenstern (Orgel) romantische Kompositionen des 19. Jahrhunderts.

Frisch saniert

Auch wenn sich das Deutsche Optische Museum am Carl-Zeiss-Platz noch im Entstehen befindet, Interessierte können bereits eine Führung erhalten und vorzeitig erfahren, was aktuell im D.O.M. geschieht und was zukünftig geschehen soll. Ein frisch saniertes Romantikerhaus präsentiert sich den Besuchern mit einem ausgesprochen vielfältigen Programm, das auch für Kinder einiges zu bieten hat, wie beispielsweise das Figurentheater „Rumpelstilzchen“. Auch die als „Villa Medusa“ bekannte Wohn- und Arbeitsstätte des Biologen und Evolutionsforschers Ernst Haeckel ist nach vierjähriger Bauzeit ganz neu erlebbar.

Infos

Tickets kosten 8 Euro und ermäßigt 5 Euro. Kinder und Schüler bis einschließlich 16 Jahre erhalten kostenlosen Eintritt nach Erwerb einer Freikarte.

Karten gibt es in der Tourist-Information sowie im Stadtmuseum oder an der Abendkasse am Freitag, 20. Mai, ab 17 Uhr an folgenden Standorten: Tourist-Information, Stadtmuseum, Romantikerhaus, Antikensammlung und Phyletisches Museum.

Alle Tickets gelten auch als Fahrausweis innerhalb der VMT-Tarifzone 30 vom 20. Mai, 15 Uhr bis 21. Mai, 2 Uhr.

Das gedruckte Programmheft erhalten Sie an allen einschlägigen Auslagen und in Verbindung mit dem Kauf eines Tickets.

Kinder sollten die Taschenlampen nicht vergessen, denn es gibt mehrere Taschenlampenführungen – zum Beispiel auch auf dem Johannisfriedhof.